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Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12 - РИА Новости, 09.03.2023
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13:21 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/krazha-1856740815.html
Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12
Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12 - РИА Новости, 09.03.2023
Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12
Трое жителей Татарстана получили условные сроки за хищение бетонных плит с места строительства федеральной трассы М-12 на территории Чувашии, сообщает... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:21
2023-03-09T13:21
происшествия
россия
владимир
муром
республика татарстан (татарстан)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Трое жителей Татарстана получили условные сроки за хищение бетонных плит с места строительства федеральной трассы М-12 на территории Чувашии, сообщает прокуратура. Установлено, что трое работников подрядных организаций на строительстве автодороги М-12 "Москва-Казань" в сентябре 2022 года совместно совершили хищение 30 бетонных дорожных плит общей стоимостью более 371 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину и возместили причиненный материальный ущерб. "С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности виновных суд назначил им наказание в виде 2 лет и 2 лет 6 месяцев свободы условно. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура Чувашии. Длина строящейся платной трассы М-12 Москва-Казань - 811 километров. Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
https://ria.ru/20230307/sud-1856292438.html
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происшествия, россия, владимир, муром, республика татарстан (татарстан), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Владимир, Муром, Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика (Чувашия)
Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12

Троим строителям трассы М-12 в Чувашии дали условные сроки за кражу 30 бетонных плит

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Трое жителей Татарстана получили условные сроки за хищение бетонных плит с места строительства федеральной трассы М-12 на территории Чувашии, сообщает прокуратура.
Установлено, что трое работников подрядных организаций на строительстве автодороги М-12 "Москва-Казань" в сентябре 2022 года совместно совершили хищение 30 бетонных дорожных плит общей стоимостью более 371 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину и возместили причиненный материальный ущерб.
"С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности виновных суд назначил им наказание в виде 2 лет и 2 лет 6 месяцев свободы условно. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура Чувашии.
Длина строящейся платной трассы М-12 Москва-Казань - 811 километров. Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
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ПроисшествияРоссияВладимирМуромРеспублика Татарстан (Татарстан)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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