https://ria.ru/20230309/krazha-1856740815.html

Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12

Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12 - РИА Новости, 09.03.2023

Троих строителей осудили за кражу бетонных плит с М-12

Трое жителей Татарстана получили условные сроки за хищение бетонных плит с места строительства федеральной трассы М-12 на территории Чувашии, сообщает... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:21

2023-03-09T13:21

2023-03-09T13:21

происшествия

россия

владимир

муром

республика татарстан (татарстан)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Трое жителей Татарстана получили условные сроки за хищение бетонных плит с места строительства федеральной трассы М-12 на территории Чувашии, сообщает прокуратура. Установлено, что трое работников подрядных организаций на строительстве автодороги М-12 "Москва-Казань" в сентябре 2022 года совместно совершили хищение 30 бетонных дорожных плит общей стоимостью более 371 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину и возместили причиненный материальный ущерб. "С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности виновных суд назначил им наказание в виде 2 лет и 2 лет 6 месяцев свободы условно. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура Чувашии. Длина строящейся платной трассы М-12 Москва-Казань - 811 километров. Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.

https://ria.ru/20230307/sud-1856292438.html

https://ria.ru/20230223/zoloto-1853987608.html

россия

владимир

муром

республика татарстан (татарстан)

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, владимир, муром, республика татарстан (татарстан), чувашская республика (чувашия)