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Следы ведут в Россию: кто придумал технологию, которая изменила мир

Следы ведут в Россию: кто придумал технологию, которая изменила мир - РИА Новости, 09.03.2023

Следы ведут в Россию: кто придумал технологию, которая изменила мир

Лошадей одомашнили на территории современной России. Авторы недавнего исследования утверждают: первыми наездниками тоже были потомки обитателей причерноморских... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:13

наука

венгрия

россия

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археологи

институт археологии ран

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Лошадей одомашнили на территории современной России. Авторы недавнего исследования утверждают: первыми наездниками тоже были потомки обитателей причерноморских степей. Археологическая культура, к которой принадлежали древние кочевники, возможно, сыграла важнейшую роль в истории человечества.DOM2: началоУмение ездить верхом изменило историю. Люди стали более мобильными, что сильно повлияло, в частности, на торговлю и военное дело. Однако кто и когда впервые сел на лошадь, оставалось загадкой.Установить это нелегко. Самую раннюю конскую сбрую, возможно, делали из материалов, которые плохо сохраняются. Но, скорее всего, сначала лошадьми управляли вообще без специального снаряжения. Поэтому археологи ищут первых всадников по косвенным признакам.Так, в зубном ряде коня из казахстанского Ботая (IV тысячелетие до нашей эры) нашлись отметины, характерные для использования уздечки. Правда, другая работа опровергает эти данные. В ней поясняется, что повреждения вызваны естественными причинами. Кроме того, ботайские животные оказались лошадьми Пржевальского — то есть линией, не связанной с современными скакунами.Как показали генетики, родиной домашних лошадей из так называемого кластера DOM2 (который включает все современные породы) были Понтийско-Каспийские степи, а точнее, низовья Волги и Дона. Одомашнивание произошло в III тысячелетии до нашей эры.Кибитки и "булавки"Примерно в то же время в регионе жили представители так называемой ямной культуры. Эта историческая общность, по одной из наиболее распространенных версий, сложилась в междуречье Волги и Южного Приуралья. С конца четвертого тысячелетия до середины третьего эти европеоидные кочевники-скотоводы расселились на больших просторах от Венгрии до Алтая.Их всех объединяла некая проторелигия, для которой характерен специфический обряд погребения — тела хоронили в скорченном положении в ямах под курганами. Кроме того, в могилах обнаруживали "булавки" — стержни из рога, покрытые орнаментом. По предположению ученых, это, возможно, символы Мирового древа.Так называемая степная гипотеза связывает ямников с происхождением от индоевропейцев и распространением языков этой семьи, к которой относятся русский, английский, санскрит и многие другие.У ямников был транспорт — четырехколесные повозки, скорее всего, жилые. Колеса вырезали из цельных кусков дерева. Больше всего таких "кибиток" находят в Предкавказье — на Кубани и Ставрополье. Правда, запрягали в них, по всей видимости, не коней, а крупный рогатый скот.Впрочем, лошадей в хозяйстве тоже использовали — скорее всего, в качестве мясо-молочных животных. Данных о том, что представители этой культуры умели ездить верхом, до сих пор не было."Возможно" и "весьма вероятно"В новом исследовании биоантрополог Мартин Траутманн из Хельсинкского университета с коллегами изучил несколько захоронений ямников со стоянок в Румынии, Болгарии и Венгрии. Археологические комплексы относились к 3021-2501 годам до нашей эры. По словам авторов работы, признаки верховой езды они обнаружили у изученных скелетов случайно.Наездничество оставляет отметины не только на теле лошади, но и на костях всадника. Специфические усилия и нагрузки приводят к характерным изменениям в опорно-двигательном аппарате.Ни один конкретный признак сам по себе не позволит точно узнать, был ли человек всадником. Однако совокупность нескольких таких маркеров, по мнению ученых, может свидетельствовать о "синдроме верховой езды". Его определяли по шести критериям. К ним относились, в частности, места крепления мышц к тазу и бедренной кости, а также травмы, характерные для падения с лошади, ударов копыт или укусов.В результате 24 из 156 изученных особей попали в категорию "возможно, наездники", а еще пять ямников — в категорию "весьма вероятно, наездники". Это делает их самыми древними всадниками в истории.Два скелета с похожими признаками могли принадлежать еще более ранним эпохам. "Захоронение в Венгрии, датируемое примерно 4300 годом до нашей эры, неожиданно дало четыре из шести патологий верховой езды. Возможно, это указывает, что верховую езду освоили за тысячелетие до ямников", — говорит один из авторов работы Дэвид Энтони из Колледжа Хартвик, США."Мы не видим этой новации"Российские ученые оценивают новую работу коллег неоднозначно. С одной стороны, авторы провели крупное объединение данных о том, как верховая езда влияет на скелет наездника. Это может пригодиться в дальнейших исследованиях. Но есть и сомнительные моменты."Заголовок содержит однозначное утверждение — "Первые биоантропологические доказательства ямной верховой езды", — говорит заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская. — Однако в тексте, очень подробном и выверенном, точных доказательств нет".Она отмечает, что российские ученые также предпринимали попытки описания так называемого комплекса всадничества на палеоантропологических материалах, но однозначных выводов не делали. Пока специалисты накапливают информацию. "Если мы хотим выстроить строгую систему доказательств, нам нужны прямые параллели с этнографическими случаями всадничества, — считает Добровольская. — То есть хорошо бы проверить на рентгене и томографе ныне живущих людей с подобным образом жизни и сравнить их данные с палеоантропологическими. Это будет более убедительно".Если бы верховая езда занимала значительное место в жизни ямников, это, скорее всего, отразилось бы на их погребальных обрядах, отмечает российский антрополог. Так, в могилах представителей этой культуры археологи находят глиняные фигурки в форме повозок. Эти "модельки" тоже имеют сакральное значение. Однако никаких следов, свидетельствующих о важной роли лошадей, в усыпальницах нет."Не исключено, что в то время кто-то мог ездить на лошадях, — объясняет Добровольская. — Но это не имело социального значения, мы не видим этой новации, отраженной в материальной культуре ямников. Ну и конечно, важно рассматривать этот вопрос в связи с находками останков самих лошадей".Великое расселение ямников тоже не стоит связывать с овладением верховой ездой, считает российский ученый. Столь масштабная миграция — явление комплексное, оно может быть обусловлено различными причинами, от социальных до климатических.Чтобы их установить, нужно много работы. По словам антрополога, наследие ямной культуры все еще слабо изучено.

https://ria.ru/20230204/mumii-1849569529.html

https://ria.ru/20230223/strely-1853834358.html

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венгрия, россия, дон, российская академия наук, археология, археологи, институт археологии ран, лошади