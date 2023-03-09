https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html

Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов

Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов - РИА Новости, 09.03.2023

Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов

Конференцию в Якутии по изменению климата, которая пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете, посетят более 200 экспертов из разных стран,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T22:21

2023-03-09T22:21

2023-03-09T22:21

республика саха (якутия)

россия

якутск

мария захарова

арктика

арктический совет

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Конференцию в Якутии по изменению климата, которая пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете, посетят более 200 экспертов из разных стран, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В период с 22 по 24 марта в Якутске состоится научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, мероприятие направлено на поиск совместных практических и научно-обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, таяние вечной мерзлоты представляется серьезным вызовом для экономики и экосистемы Арктики. "Следует напомнить, что 65% территории нашей страны находится в северных широтах", - добавила официальный представитель МИД, указав на то, что темпы глобального потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем на планете. Она отметила, что у российской стороны вызывает обеспокоенность предпринимаемые западными странами попытки трансформации сотрудничества в Арктике в противоборство, сдерживание и борьбу за доступ к природным ресурсов. "Место проведения конференции выбрано не случайно - Якутия самый крупный регион в мире. Около 40% территории республики находятся за полярным кругом. Якутск - крупнейший в мире город, расположенный на вечной мерзлоте", - заявила Захарова. Она добавила, что в Якутии действует региональный закон об охране вечной мерзлоты и разработан проект федерального закона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Работа Арктического совета была приостановлена в прошлом году в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230309/yakutiya-1856803380.html

https://ria.ru/20230307/yakutiya-1856265719.html

россия

якутск

арктика

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россия, якутск, мария захарова, арктика, арктический совет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)