https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html
Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов
Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов - РИА Новости, 09.03.2023
Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов
Конференцию в Якутии по изменению климата, которая пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете, посетят более 200 экспертов из разных стран,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:21
2023-03-09T22:21
2023-03-09T22:21
республика саха (якутия)
россия
якутск
мария захарова
арктика
арктический совет
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Конференцию в Якутии по изменению климата, которая пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете, посетят более 200 экспертов из разных стран, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В период с 22 по 24 марта в Якутске состоится научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, мероприятие направлено на поиск совместных практических и научно-обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, таяние вечной мерзлоты представляется серьезным вызовом для экономики и экосистемы Арктики. "Следует напомнить, что 65% территории нашей страны находится в северных широтах", - добавила официальный представитель МИД, указав на то, что темпы глобального потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем на планете. Она отметила, что у российской стороны вызывает обеспокоенность предпринимаемые западными странами попытки трансформации сотрудничества в Арктике в противоборство, сдерживание и борьбу за доступ к природным ресурсов. "Место проведения конференции выбрано не случайно - Якутия самый крупный регион в мире. Около 40% территории республики находятся за полярным кругом. Якутск - крупнейший в мире город, расположенный на вечной мерзлоте", - заявила Захарова. Она добавила, что в Якутии действует региональный закон об охране вечной мерзлоты и разработан проект федерального закона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Работа Арктического совета была приостановлена в прошлом году в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230309/yakutiya-1856803380.html
https://ria.ru/20230307/yakutiya-1856265719.html
россия
якутск
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутск, мария захарова, арктика, арктический совет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Мария Захарова, Арктика, Арктический совет, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов
В МИД сообщили, что конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Конференцию в Якутии по изменению климата, которая пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете, посетят более 200 экспертов из разных стран, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В период с 22 по 24 марта в Якутске
состоится научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, мероприятие направлено на поиск совместных практических и научно-обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Глава Якутии поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики
По ее словам, таяние вечной мерзлоты представляется серьезным вызовом для экономики и экосистемы Арктики
.
"Следует напомнить, что 65% территории нашей страны находится в северных широтах", - добавила официальный представитель МИД, указав на то, что темпы глобального потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем на планете.
Она отметила, что у российской стороны вызывает обеспокоенность предпринимаемые западными странами попытки трансформации сотрудничества в Арктике в противоборство, сдерживание и борьбу за доступ к природным ресурсов.
"Место проведения конференции выбрано не случайно - Якутия самый крупный регион в мире. Около 40% территории республики находятся за полярным кругом. Якутск - крупнейший в мире город, расположенный на вечной мерзлоте", - заявила Захарова. Она добавила, что в Якутии действует региональный закон об охране вечной мерзлоты и разработан проект федерального закона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты.
«
"Ожидается, что конференцию в Якутии посетят более 200 экспертов из России, КНР
, Индии
, Казахстана
и других стран. С учетом того, что полноформатная деятельность Арктического совета по-прежнему приостановлена по инициативе западных арктических государств, конференция в Якутии призвана подтвердить, что тематика изменения климата будет оставаться одной из приоритетных направлений нашей работы в Арктике", - подчеркнула дипломат.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады
с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США
, Дания
, Исландия
, Норвегия
, Финляндия
и Швеция
. Работа Арктического совета была приостановлена в прошлом году в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине
.
Экспедиция на "Бурлаках" прошла почти три тысячи километров в Якутии