https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

Китай убедился в неизбежности конфликта с США

Китай убедился в неизбежности конфликта с США - РИА Новости, 09.03.2023

Китай убедился в неизбежности конфликта с США

Давление Запада на Китай принесло результаты — Си Цзиньпин по-новому стал говорить о конфронтации с США и Западом. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:13

аналитика

китай

в мире

си цзиньпин

цинь ган

сша

всекитайское собрание народных представителей

украина

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Давление Запада на Китай принесло результаты — Си Цзиньпин по-новому стал говорить о конфронтации с США и Западом.Это произошло, пока Китай готовился к переизбранию Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий срок. Голосование за него произойдет уже в выходные на сессии китайского парламента, и, как ожидается, вскоре после этого состоится визит Си в Москву. Но проходящие в Пекине две сессии (кроме парламента, то есть Всекитайского собрания народных представителей, ВСНП, заседает и своеобразный аналог нашего Земского собора — Народный политический консультативный совет Китая) интересны не столько абсолютно ожидаемым переизбранием Си Цзиньпина и формированием нового руководства страны.На ежегодных сессиях происходит и множество различных встреч руководства с делегатами, на которых звучат заявления, не менее значимые, чем те, что произносят с высоких трибун. Тем более что Си Цзиньпин на этой сессии не выступает с докладами — отсюда и повышенное внимание к тому, что он говорит, условно говоря, в кулуарах. До завершения сессий у него еще будут встречи, но самое громкое и важное заявление Си уже сделал.В понедельник, во время отдельной встречи с некоторыми делегатами ВСНП, Си Цзиньпин заявил, что условия для развития Китая "резко изменились", а неопределенность значительно возросла:"Ведомые Соединенными Штатами западные страны проводят политику комплексного сдерживания, окружения и подавления Китая, что создает беспрецедентные по своим масштабам препятствия на пути развития нашей страны".Это более чем необычное заявление — все последние десятилетия китайские лидеры говорили о внешних противниках в обтекаемых формулировках вроде "некоторые страны". Называть противника по имени несвойственно современному политическому языку высшего китайского руководства, точнее — не было свойственно с 70-х годов, то есть со времен Мао и первых постмаоистских лет. Получается, что Си возвращается к риторике маоистского периода — и правы те на Западе, кто пугает мир "новым Мао", то есть тем, кто будет разжигать пожар "мировой революции против мира капитала"?Конечно, нет — просто в Пекине уже не считают возможным говорить эзоповым языком, в том числе и со своим собственным народом. В Китае все уже давно понимают, что Штаты неслучайно объявили их страну главным врагом и основной угрозой, но сейчас там видят, что США взяли курс не просто на ужесточение политики сдерживания и окружения Китая, но и пытаются откровенно провоцировать Пекин, причем не только на тайваньском направлении (хотя оно приоритетно).И если еще несколько лет назад китайское руководство верило в то, что может повлиять на уровень конфронтации с США, то есть что рычаги регулирования шкалы "соперничество — конфронтация" находятся по обе стороны Тихого океана, в Пекине и Вашингтоне, то теперь оно практически убеждено в том, что американцы сделали однозначный выбор в пользу конфронтации. А значит, Пекину, чтобы не отдавать инициативу — по определению уровня противостояния — в руки Вашингтона, нужно переходить к более жесткой линии. И в делах, и в словах.Поэтому Си и заговорил о политике тотального "сдерживания, окружения и подавления", предупреждая собственный народ о начале периода жесткой конфронтации с США. И с Западом в целом. Примечательно, что председатель упомянул и западные страны. То есть, несмотря на продолжающуюся борьбу за Европу (связи с которой Китай не намерен отдавать просто так — да и европейские элиты еще пытаются сопротивляться англосаксонскому давлению), в Пекине готовы к тому, что атлантисты сумеют принудить Старый Свет к полномасштабному участию в антикитайской коалиции. У Китая больше нет иллюзий насчет возможного раскола Запада — в этом помог и опыт последнего года конфронтации России и Запада.Наш конфликт с Западом помог китайцам еще в одном — они убедились, что, несмотря на полномасштабную вовлеченность в борьбу за Украину, Штаты не ослабляют давления на Китай. Более того, и сколачивание антикитайской коалиции, и антикитайская пропаганда лишь набирают обороты. В тех же Штатах антироссийская риторика за последний год никак не повлияла на отношение американцев к Китаю — потому что растет и антикитайская накачка. Как показал последний опрос Гэллапа, в этом году половина американцев назвали Китай злейшим врагом своей страны, этот показатель даже чуть вырос с прошлого года. Притом что по России цифры за год вообще не изменились: как было, так и осталось 32 процента! Китай возглавляет список врагов Америки уже три года — и это говорит не о китайской угрозе, а об американской пропаганде (в первую очередь внутренней).Теперь будет и китайская пропаганда — впрочем, Си Цзиньпину нет нужды накачивать свой народ против США, потому что в Китае и так все хорошо понимают. Скорее речь пойдет об использовании более жесткой риторики в отношении США как внутри КНР, так и на мировой арене. Неслучайно на следующий день после выступления Си Цзиньпина новый китайский министр иностранных дел Цинь Ган в ходе своей пресс-конференции на сессии ВСНП заявил о том, что Пекин не верит уверениям Вашингтона о том, что Америка хочет не конфликта, а конкуренции с Китаем:"На самом деле так называемая конкуренция США — это тотальное сдерживание и подавление, игра, в которой Америка выживает, а ее враги гибнут. <...> Если США не нажмут на тормоза, а будут и дальше катиться по неверному пути, никакие защитные поручни и отбойники не спасут их поезд от крушения, что в итоге непременно приведет к конфликту".Надежды на смену курса вашингтонского локомотива нет. Но могут ли там хотя бы нажать на тормоза? Могут, хотя большая часть нынешней элиты считает, что тормозить ни в коем случае нельзя, потому что как раз это и может привести к крушению набравшего огромную скорость локомотива англосаксонской глобализации, то есть самих США.Пекин не хочет лобового столкновения с атлантическим экспрессом, но уже открыто готовится и к такому развитию событий. Вместе с Россией? Да — как сказал Цинь Ган, "чем более нестабилен наш мир, тем выше потребность в устойчивом развитии российско-китайских отношений". То есть чем выше скорость американского "конфронтационного экспресса", тем ближе будут китайский и российский пути. И "поскольку Россия и Китай сотрудничают, у мира будет движущая сила", заявил китайский министр, — независимо от того, затормозит ли атлантический экспресс, сойдет ли он с рельсов или на полном ходу врежется в Евразию.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, китай, в мире, си цзиньпин, цинь ган, сша, всекитайское собрание народных представителей, украина