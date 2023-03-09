Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 09.03.2023 (обновлено: 11:59 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kiev-1856662388.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях
В Киеве и других регионах Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:25
2023-03-09T11:59
специальная военная операция на украине
киев
винницкая область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856669708_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_6c159ecd9f6bdcb86b8ce2f5d73506e7.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Киеве и других регионах Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram.По данным телеканала "5.ua", звуки детонации были слышны в Кривом Роге, во Львовской и Иваново-Франковской областях.Позднее издание УНИАН со ссылкой на жителей Святошинского и Шевченковского районов Киева сообщило, что там прогремели по меньшей мере три новых взрыва.О ракетном ударе, который пришелся по объекту энергетической инфраструктуры в Одессе, сообщил представитель городской военной администрации Сергей Братчук. По его данным, повреждены также несколько жилых домов, превентивно отключена электроэнергия.По информации ТСН, энергоснабжение пропало в Киеве и Киевской области, в Черкасской и Днепропетровской областях.Как сообщил в соцсетях министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны.Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
https://ria.ru/20230309/elektrosnabzhenie-1856658499.html
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856239249.html
киев
винницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856669708_0:0:1853:1390_1920x0_80_0_0_e7c3d89e7b77aa061757111073d569a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, винницкая область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Винницкая область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях

ТСН: в Киеве, Киевской, Сумской и Винницкой областях прогремели взрывы, отключился свет

© кадр видео очевидцаПожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина. 9 марта 2023 года
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина. 9 марта 2023 года
© кадр видео очевидца
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина. 9 марта 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Киеве и других регионах Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram.
«

"В Киеве несколько сильных взрывов. Также взрывы в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска", — говорится в публикации.

По данным телеканала "5.ua", звуки детонации были слышны в Кривом Роге, во Львовской и Иваново-Франковской областях.
Позднее издание УНИАН со ссылкой на жителей Святошинского и Шевченковского районов Киева сообщило, что там прогремели по меньшей мере три новых взрыва.
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Одесской и Харьковской областях заявили о проблемах с энергоснабжением
05:44
О ракетном ударе, который пришелся по объекту энергетической инфраструктуры в Одессе, сообщил представитель городской военной администрации Сергей Братчук. По его данным, повреждены также несколько жилых домов, превентивно отключена электроэнергия.
По информации ТСН, энергоснабжение пропало в Киеве и Киевской области, в Черкасской и Днепропетровской областях.
Как сообщил в соцсетях министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны.
«
"Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.
Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
Рабочие украинской электростанции во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Украина установила невероятный рекорд
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВинницкая областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала