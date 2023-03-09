https://ria.ru/20230309/kiev-1856662388.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях - РИА Новости, 09.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях

В Киеве и других регионах Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T07:25

2023-03-09T07:25

2023-03-09T11:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Киеве и других регионах Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram.По данным телеканала "5.ua", звуки детонации были слышны в Кривом Роге, во Львовской и Иваново-Франковской областях.Позднее издание УНИАН со ссылкой на жителей Святошинского и Шевченковского районов Киева сообщило, что там прогремели по меньшей мере три новых взрыва.О ракетном ударе, который пришелся по объекту энергетической инфраструктуры в Одессе, сообщил представитель городской военной администрации Сергей Братчук. По его данным, повреждены также несколько жилых домов, превентивно отключена электроэнергия.По информации ТСН, энергоснабжение пропало в Киеве и Киевской области, в Черкасской и Днепропетровской областях.Как сообщил в соцсетях министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны.Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.

https://ria.ru/20230309/elektrosnabzhenie-1856658499.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856239249.html

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киев, винницкая область, украина, в мире