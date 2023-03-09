Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях
ТСН: в Киеве, Киевской, Сумской и Винницкой областях прогремели взрывы, отключился свет
© кадр видео очевидцаПожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина. 9 марта 2023 года
© кадр видео очевидца
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина. 9 марта 2023 года
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Киеве и других регионах Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram.
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"В Киеве несколько сильных взрывов. Также взрывы в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска", — говорится в публикации.
По данным телеканала "5.ua", звуки детонации были слышны в Кривом Роге, во Львовской и Иваново-Франковской областях.
Позднее издание УНИАН со ссылкой на жителей Святошинского и Шевченковского районов Киева сообщило, что там прогремели по меньшей мере три новых взрыва.
О ракетном ударе, который пришелся по объекту энергетической инфраструктуры в Одессе, сообщил представитель городской военной администрации Сергей Братчук. По его данным, повреждены также несколько жилых домов, превентивно отключена электроэнергия.
По информации ТСН, энергоснабжение пропало в Киеве и Киевской области, в Черкасской и Днепропетровской областях.
Как сообщил в соцсетях министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны.
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"Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.
Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.