https://ria.ru/20230309/kazn-1856853022.html
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену - РИА Новости, 09.03.2023
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:54
2023-03-09T18:54
2023-03-09T19:55
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a78e0c56d283ba42965102772318cdd.jpg
МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности."При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни", — отмечается в сообщении.Нововведение предусматривает уголовную ответственность за:Закон увеличивает с трех до десяти суток срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата власти, шпионаже и агентурной деятельности.Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено для лиц, которые вели подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.Как сообщали в декабре в нижней палате белорусского парламента, закон вводит возможность смертной казни за госизмену, совершенную чиновником или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, для оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы и демонстрации решительной борьбы с подобными преступлениями.Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяют смертную казнь.
https://ria.ru/20230219/belorussiya-1852938360.html
https://ria.ru/20230226/bezopasnost-1854463185.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1d66e1a9e5060058d63acfef7ab902b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
"Пул первого": Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
МИНСК, 9 мар — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого
".
«
"Президент подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности", — говорится в публикации.
Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности.
"При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни", — отмечается в сообщении.
Суд в Белоруссии вынес приговор поддержавшему оппозицию экс-послу
Нововведение предусматривает уголовную ответственность за:
- пропаганду терроризма;
- дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций;
- нарушение требований по защите государственных секретов.
Закон увеличивает с трех до десяти суток срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата власти, шпионаже и агентурной деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено для лиц, которые вели подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.
Как сообщали в декабре в нижней палате белорусского парламента, закон вводит возможность смертной казни за госизмену, совершенную чиновником или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, для оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы и демонстрации решительной борьбы с подобными преступлениями.
Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяют смертную казнь.
К угрозам безопасности Белоруссии отнесут организации, призывающие к войне