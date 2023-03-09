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Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену - РИА Новости, 09.03.2023
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18:54 09.03.2023 (обновлено: 19:55 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kazn-1856853022.html
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену - РИА Новости, 09.03.2023
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:54
2023-03-09T19:55
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности."При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни", — отмечается в сообщении.Нововведение предусматривает уголовную ответственность за:Закон увеличивает с трех до десяти суток срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата власти, шпионаже и агентурной деятельности.Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено для лиц, которые вели подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.Как сообщали в декабре в нижней палате белорусского парламента, закон вводит возможность смертной казни за госизмену, совершенную чиновником или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, для оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы и демонстрации решительной борьбы с подобными преступлениями.Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяют смертную казнь.
https://ria.ru/20230219/belorussiya-1852938360.html
https://ria.ru/20230226/bezopasnost-1854463185.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену

"Пул первого": Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
«
"Президент подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности", — говорится в публикации.
Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности.
"При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни", — отмечается в сообщении.
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Нововведение предусматривает уголовную ответственность за:
  • пропаганду терроризма;
  • дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций;
  • нарушение требований по защите государственных секретов.
Закон увеличивает с трех до десяти суток срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата власти, шпионаже и агентурной деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено для лиц, которые вели подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.
Как сообщали в декабре в нижней палате белорусского парламента, закон вводит возможность смертной казни за госизмену, совершенную чиновником или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, для оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы и демонстрации решительной борьбы с подобными преступлениями.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяют смертную казнь.
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