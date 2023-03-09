https://ria.ru/20230309/kazn-1856853022.html

Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену

Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену - РИА Новости, 09.03.2023

Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:54

2023-03-09T18:54

2023-03-09T19:55

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".Закон распространяет уголовную ответственность за подобное преступление на всех лиц, занимающих государственные должности."При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни", — отмечается в сообщении.Нововведение предусматривает уголовную ответственность за:Закон увеличивает с трех до десяти суток срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата власти, шпионаже и агентурной деятельности.Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено для лиц, которые вели подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.Как сообщали в декабре в нижней палате белорусского парламента, закон вводит возможность смертной казни за госизмену, совершенную чиновником или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, для оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы и демонстрации решительной борьбы с подобными преступлениями.Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяют смертную казнь.

https://ria.ru/20230219/belorussiya-1852938360.html

https://ria.ru/20230226/bezopasnost-1854463185.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, белоруссия, в мире