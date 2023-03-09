https://ria.ru/20230309/iran-1856797395.html

В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана

В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана - РИА Новости, 09.03.2023

В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана

Западные страны смирились с наличием ядерной программы у Ирана, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:01

2023-03-09T16:01

2023-03-09T16:01

в мире

рафаэль гросси

магатэ

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Западные страны смирились с наличием ядерной программы у Ирана, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. "Враги ни в коем случае не хотели, чтобы у нас был собственный (ядерный) топливный цикл, однако сегодня они смирились с тем, что он у нас есть… Империалисты знают, что у них нет иного выбора, кроме (следования) дипломатии, и приняли Иран в качестве ядерной державы", - приводит слова Эслами агентство Tasnim. В минувшие пятницу и субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).

https://ria.ru/20230308/svpd-1856608808.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, рафаэль гросси, магатэ, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)