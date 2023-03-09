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В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана - РИА Новости, 09.03.2023
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16:01 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/iran-1856797395.html
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана - РИА Новости, 09.03.2023
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана
Западные страны смирились с наличием ядерной программы у Ирана, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:01
2023-03-09T16:01
в мире
рафаэль гросси
магатэ
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Западные страны смирились с наличием ядерной программы у Ирана, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. "Враги ни в коем случае не хотели, чтобы у нас был собственный (ядерный) топливный цикл, однако сегодня они смирились с тем, что он у нас есть… Империалисты знают, что у них нет иного выбора, кроме (следования) дипломатии, и приняли Иран в качестве ядерной державы", - приводит слова Эслами агентство Tasnim. В минувшие пятницу и субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана

Глава ОАЭИ Эслами заявил, что Запад признал Иран ядерной державой

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Западные страны смирились с наличием ядерной программы у Ирана, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Враги ни в коем случае не хотели, чтобы у нас был собственный (ядерный) топливный цикл, однако сегодня они смирились с тем, что он у нас есть… Империалисты знают, что у них нет иного выбора, кроме (следования) дипломатии, и приняли Иран в качестве ядерной державы", - приводит слова Эслами агентство Tasnim.
В минувшие пятницу и субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД
8 марта, 17:53
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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