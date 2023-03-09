https://ria.ru/20230309/iran-1856797395.html
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана - РИА Новости, 09.03.2023
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана
Западные страны смирились с наличием ядерной программы у Ирана, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:01
2023-03-09T16:01
2023-03-09T16:01
в мире
рафаэль гросси
магатэ
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Западные страны смирились с наличием ядерной программы у Ирана, заявил в четверг глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. "Враги ни в коем случае не хотели, чтобы у нас был собственный (ядерный) топливный цикл, однако сегодня они смирились с тем, что он у нас есть… Империалисты знают, что у них нет иного выбора, кроме (следования) дипломатии, и приняли Иран в качестве ядерной державы", - приводит слова Эслами агентство Tasnim. В минувшие пятницу и субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).
https://ria.ru/20230308/svpd-1856608808.html
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, магатэ, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
В Иране заявили, что Запад смирился с ядерной программой Тегерана
Глава ОАЭИ Эслами заявил, что Запад признал Иран ядерной державой