https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html

В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти

В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти - РИА Новости, 09.03.2023

В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал протесты в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:57

2023-03-09T13:57

2023-03-09T13:57

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СУХУМ, 9 мар – РИА Новости. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал протесты в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные неправительственные организации играют в этих процессах деструктивную роль. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Акции протеста были разогнаны полицией 7 и 8 марта с применением слезоточивого газа и водометов. В правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа", которая была инициатором законопроекта об иностранных агентах, позже заявили, что данный проект, вызвавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента. "Считаем это очередной попыткой силового свержения власти на постсоветском пространстве. Так называемые мирные протестующие используют активно акции прямого действия: коктейли Молотова, перекрытие улиц и другие формы агрессивного поведения", - говорится в обращении министра. Глава МИД заявил, что действия протестующих однозначно указывают на то, что те хорошо проинструктированы государственным департаментом США и соответствующими подразделениями американского посольства в Тбилиси. "Кроме того, традиционно отмечаем деструктивную роль так называемых НПО в подготовке этих мероприятий", - считает он. Ардзинба также сообщил, что президент Абхазии осуществляет оперативный мониторинг ситуации и находится в постоянном контакте с руководством министерства обороны республики и руководством службы государственной безопасности. "Наша государственная граница находится под надежной защитой соответствующих абхазских и российских специальных подразделений. Исходим из того, что система безопасности в нашем регионе останется стабильной", - отмечается в тексте. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России. Как заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чём, "первопроходец" таких документов - Соединённые Штаты Америки в XX веке,

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856727430.html

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в мире, грузия, тбилиси, абхазия, дмитрий песков