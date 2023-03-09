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В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти - РИА Новости, 09.03.2023
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13:57 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856758225.html
В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти
В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти - РИА Новости, 09.03.2023
В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал протесты в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:57
2023-03-09T13:57
в мире
грузия
тбилиси
абхазия
дмитрий песков
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СУХУМ, 9 мар – РИА Новости. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал протесты в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные неправительственные организации играют в этих процессах деструктивную роль. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Акции протеста были разогнаны полицией 7 и 8 марта с применением слезоточивого газа и водометов. В правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа", которая была инициатором законопроекта об иностранных агентах, позже заявили, что данный проект, вызвавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента. "Считаем это очередной попыткой силового свержения власти на постсоветском пространстве. Так называемые мирные протестующие используют активно акции прямого действия: коктейли Молотова, перекрытие улиц и другие формы агрессивного поведения", - говорится в обращении министра. Глава МИД заявил, что действия протестующих однозначно указывают на то, что те хорошо проинструктированы государственным департаментом США и соответствующими подразделениями американского посольства в Тбилиси. "Кроме того, традиционно отмечаем деструктивную роль так называемых НПО в подготовке этих мероприятий", - считает он. Ардзинба также сообщил, что президент Абхазии осуществляет оперативный мониторинг ситуации и находится в постоянном контакте с руководством министерства обороны республики и руководством службы государственной безопасности. "Наша государственная граница находится под надежной защитой соответствующих абхазских и российских специальных подразделений. Исходим из того, что система безопасности в нашем регионе останется стабильной", - отмечается в тексте. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России. Как заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чём, "первопроходец" таких документов - Соединённые Штаты Америки в XX веке,
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856727430.html
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в мире, грузия, тбилиси, абхазия, дмитрий песков
В мире, Грузия, Тбилиси, Абхазия, Дмитрий Песков
В Абхазии назвали протесты в Грузии попыткой свержения власти

Глава МИД Абхазии Ардзинба назвал протесты в Грузии попыткой свержения власти

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Читать ria.ru в
СУХУМ, 9 мар – РИА Новости. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал протесты в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные неправительственные организации играют в этих процессах деструктивную роль.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Акции протеста были разогнаны полицией 7 и 8 марта с применением слезоточивого газа и водометов. В правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа", которая была инициатором законопроекта об иностранных агентах, позже заявили, что данный проект, вызвавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента.
Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Кремле выразили обеспокоенность из-за акций протеста в Грузии
Вчера, 12:46
"Считаем это очередной попыткой силового свержения власти на постсоветском пространстве. Так называемые мирные протестующие используют активно акции прямого действия: коктейли Молотова, перекрытие улиц и другие формы агрессивного поведения", - говорится в обращении министра.
Глава МИД заявил, что действия протестующих однозначно указывают на то, что те хорошо проинструктированы государственным департаментом США и соответствующими подразделениями американского посольства в Тбилиси. "Кроме того, традиционно отмечаем деструктивную роль так называемых НПО в подготовке этих мероприятий", - считает он.
Ардзинба также сообщил, что президент Абхазии осуществляет оперативный мониторинг ситуации и находится в постоянном контакте с руководством министерства обороны республики и руководством службы государственной безопасности.
"Наша государственная граница находится под надежной защитой соответствующих абхазских и российских специальных подразделений. Исходим из того, что система безопасности в нашем регионе останется стабильной", - отмечается в тексте.
Протесты в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

Протестующие бросают дымовую шашку в полицию у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13
© ZURAB TSERTSVADZE

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
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7 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13
© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13
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"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

Участники акции протеста разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
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11 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

Сгоревший полицейский автомобиль в Тбилиси, Грузия

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
Перейти в медиабанк
7 из 13

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
Перейти в медиабанк
11 из 13

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
Как заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чём, "первопроходец" таких документов - Соединённые Штаты Америки в XX веке,
Участники акции протеста разворачивают флаг ЕС у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы
8 марта, 23:17
 
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