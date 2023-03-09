https://ria.ru/20230309/gruziya-1856689292.html

Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты

Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты - РИА Новости, 09.03.2023

Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты

Оппозиционная грузинская партия "Гирчи — больше свободы!", представители неправительственных организаций и студенты продолжат протесты, несмотря на отзыв... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:46

2023-03-09T10:46

2023-03-09T11:53

в мире

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856698005_0:0:3491:1964_1920x0_80_0_0_db7d1c6b39b51323564e6e2ea786990e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Оппозиционная грузинская партия "Гирчи — больше свободы!", представители неправительственных организаций и студенты продолжат протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, сообщил представитель партии Цотне Коберидзе."Сегодня обязательно будет акция. У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — заявил политик на брифинге.Новая акция запланирована на 19:00 (18:00 мск), она также пройдет у здания парламента.О том, что законопроект об иностранных агентах отозван, сегодня сообщили правящая партия "Грузинская мечта" и партия "Сила народа". Как отмечается, "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.Седьмого марта у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах, которые переросли в стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.По данным МВД, всего полиция задержала 133 человека.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагал создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.

https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах