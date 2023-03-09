https://ria.ru/20230309/gruziya-1856689292.html
Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты
Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты - РИА Новости, 09.03.2023
Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты
Оппозиционная грузинская партия "Гирчи — больше свободы!", представители неправительственных организаций и студенты продолжат протесты, несмотря на отзыв... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:46
2023-03-09T10:46
2023-03-09T11:53
в мире
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Оппозиционная грузинская партия "Гирчи — больше свободы!", представители неправительственных организаций и студенты продолжат протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, сообщил представитель партии Цотне Коберидзе."Сегодня обязательно будет акция. У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — заявил политик на брифинге.Новая акция запланирована на 19:00 (18:00 мск), она также пройдет у здания парламента.О том, что законопроект об иностранных агентах отозван, сегодня сообщили правящая партия "Грузинская мечта" и партия "Сила народа". Как отмечается, "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.Седьмого марта у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах, которые переросли в стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.По данным МВД, всего полиция задержала 133 человека.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагал создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.
https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты
Грузинская оппозиция продолжит протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах
ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Оппозиционная грузинская партия "Гирчи — больше свободы!", представители неправительственных организаций и студенты продолжат протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, сообщил представитель партии Цотне Коберидзе.
"Сегодня обязательно будет акция. У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — заявил политик на брифинге.
"Перешли к крайнему насилию": что происходит в Грузии
Новая акция запланирована на 19:00 (18:00 мск), она также пройдет у здания парламента.
О том, что законопроект об иностранных агентах отозван, сегодня сообщили правящая партия "Грузинская мечта" и партия "Сила народа". Как отмечается, "определенные силы" смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расцениваться как отказ от европейского пути развития страны.
Седьмого марта у здания парламента в Тбилиси
начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах, которые переросли в стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.
По данным МВД, всего полиция задержала 133 человека.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагал создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.
Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы