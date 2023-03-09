https://ria.ru/20230309/gruziya-1856662167.html

В Совфеде заявили, что США и ЕС решили устроить госпереворот в Грузии

В Совфеде заявили, что США и ЕС решили устроить госпереворот в Грузии - РИА Новости, 09.03.2023

В Совфеде заявили, что США и ЕС решили устроить госпереворот в Грузии

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил, что США и ЕС решили устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T07:19

2023-03-09T07:19

2023-03-09T11:06

грузия

сша

тбилиси

нед прайс

жозеп боррель

андрей клишас

евросоюз

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил, что США и ЕС решили устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот. По его словам, "менять власть в стране нужно на выборах, а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами". Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что он является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан заявляли, что проект является аналогом закона, действующего в России. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что продвижение "вдохновленного Кремлем" законопроекта "несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию", а также "повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу ее евроатлантическое будущее". Он отметил, что ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что законопроект об иноагентах в Грузии "рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество". По его словам, проект "несовместим с ценностями и стандартами ЕС" и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова Борреля и Прайса вмешательством во внутренние дела другого государства. По его словам, "демократические ценности" Запада базируются сегодня "на трех китах - диктат гегемона, лицемерие и двойные стандарты". Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что происходит "иностранное вмешательство в чисто внутренний законодательный процесс, который направлен на пресечение этого самого иностранного вмешательства".

https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html

https://ria.ru/20230208/terakty-1850683520.html

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