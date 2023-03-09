https://ria.ru/20230309/gosduma-1856655947.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей - РИА Новости, 09.03.2023

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о введении в закон принципа "защиты чести и достоинства педагогического работника",... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T03:37

2023-03-09T03:37

2023-03-09T10:17

борис чернышов (депутат)

госдума рф

общество

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о введении в закон принципа "защиты чести и достоинства педагогического работника", документ имеется в распоряжении РИА Новости. При этом Чернышов отмечает, что несмотря на важность и незаменимость профессии педагогического работника актуализировался ряд проблем, требующих оперативного реагирования. "Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью", - отмечается в пояснительной записке. В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников, сообщает автор законопроекта.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853550797.html

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борис чернышов (депутат), госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование