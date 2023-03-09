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В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей - РИА Новости, 09.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
03:37 09.03.2023 (обновлено: 10:17 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/gosduma-1856655947.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей
В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей - РИА Новости, 09.03.2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о введении в закон принципа "защиты чести и достоинства педагогического работника",... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T03:37
2023-03-09T10:17
борис чернышов (депутат)
госдума рф
общество
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о введении в закон принципа "защиты чести и достоинства педагогического работника", документ имеется в распоряжении РИА Новости. При этом Чернышов отмечает, что несмотря на важность и незаменимость профессии педагогического работника актуализировался ряд проблем, требующих оперативного реагирования. "Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью", - отмечается в пояснительной записке. В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников, сообщает автор законопроекта.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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борис чернышов (депутат), госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

Вице-спикер от ЛДПР Чернышов внес в Госдуму законопроект о запрете травли учителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о введении в закон принципа "защиты чести и достоинства педагогического работника", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Законопроектом предлагается дополнить представленный в статье 3 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в Российской Федерации, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника", - говорится в тексте пояснительной записке к проекту.
При этом Чернышов отмечает, что несмотря на важность и незаменимость профессии педагогического работника актуализировался ряд проблем, требующих оперативного реагирования.
"Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью", - отмечается в пояснительной записке.
В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательств на честь и достоинство педагогических работников, сообщает автор законопроекта.
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Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаБорис Чернышов (депутат)Госдума РФОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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