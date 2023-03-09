https://ria.ru/20230309/gazel-1856809451.html
В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель"
В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель" - РИА Новости, 09.03.2023
В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель"
Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль "Газель", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:37
2023-03-09T16:37
2023-03-09T16:37
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 мар - РИА Новости. Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль "Газель", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, обстоятельства происшествия уточняются. Ранее местное издание v1.ru сообщило, что в четверг в Тракторозаводском районе Волгограда была обстреляна маршрутка с пассажирами.
https://ria.ru/20230309/dtp-1856798089.html
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Происшествия, Волгоград, Авто, Волгоградская область, Россия
В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель"
В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель" из пневматического оружия
ВОЛГОГРАД, 9 мар - РИА Новости. Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль "Газель", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
«
"Повреждено стекло ГАЗели выстрелом, предположительно, из пневматического оружия. Пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в полиции.
По информации ведомства, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее местное издание v1.ru сообщило, что в четверг в Тракторозаводском районе Волгограда была обстреляна маршрутка с пассажирами.
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