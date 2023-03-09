https://ria.ru/20230309/gazel-1856809451.html

В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель"

В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель" - РИА Новости, 09.03.2023

В Волгограде злоумышленники обстреляли "Газель"

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль "Газель", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:37

2023-03-09T16:37

2023-03-09T16:37

происшествия

волгоград

авто

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 9 мар - РИА Новости. Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль "Газель", пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, обстоятельства происшествия уточняются. Ранее местное издание v1.ru сообщило, что в четверг в Тракторозаводском районе Волгограда была обстреляна маршрутка с пассажирами.

https://ria.ru/20230309/dtp-1856798089.html

волгоград

волгоградская область

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, авто, волгоградская область, россия