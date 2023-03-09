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В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры - РИА Новости, 09.03.2023
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Культура
 
17:48 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/donbass-1856810847.html
В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры
В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры - РИА Новости, 09.03.2023
В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры
Премьера документального фильма "Куклы, книги и война" о защите культуры в Донбассе состоится летом. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:48
2023-03-09T17:48
культура
донбасс
донецк
мариуполь
кино
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьера документального фильма "Куклы, книги и война" о защите культуры в Донбассе состоится летом. Также представители проекта уточнили, что съемки проходили в Донецке, Мариуполе и Енакиево.Фильм сняли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Ранее создатели "Вызова" показали новые кадры проекта. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля.
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донбасс, донецк, мариуполь, кино
Культура, Донбасс, Донецк, Мариуполь, Кино
В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры

Фильм "Куклы, книги и война" о защите русской культуры в Донбассе выйдет летом

© iStock.com / batuhan tokerСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© iStock.com / batuhan toker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьера документального фильма "Куклы, книги и война" о защите культуры в Донбассе состоится летом.
«

"Смычок стоит автомата, а Чайковский громче канонады. Куклы тоже идут в окопы и едут на освобожденные территории, чтобы говорить о главном. Дончане во время обстрелов отправляются в библиотеки, чтобы найти спасение и смыслы. Премьера фильма намечена на лето 2023 года", – сообщили в Telegram-канале киноленты.

Также представители проекта уточнили, что съемки проходили в Донецке, Мариуполе и Енакиево.
«
"Съемки проходили в обстреливаемых районах Донецка, в разрушенном Мариуполе и в тыловом Енакиево. На основе отснятого материала документалисты смонтируют шесть отдельных роликов для интернет-ресурсов и полнометражный документальный фильм", – добавили в сообщении.
Фильм сняли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее создатели "Вызова" показали новые кадры проекта. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля.
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