https://ria.ru/20230309/donbass-1856810847.html

В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры

В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры - РИА Новости, 09.03.2023

В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры

Премьера документального фильма "Куклы, книги и война" о защите культуры в Донбассе состоится летом. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:48

2023-03-09T17:48

2023-03-09T17:48

культура

донбасс

донецк

мариуполь

кино

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьера документального фильма "Куклы, книги и война" о защите культуры в Донбассе состоится летом. Также представители проекта уточнили, что съемки проходили в Донецке, Мариуполе и Енакиево.Фильм сняли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Ранее создатели "Вызова" показали новые кадры проекта. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля.

https://ria.ru/20230307/yusupov-1856459922.html

донбасс

донецк

мариуполь

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

донбасс, донецк, мариуполь, кино