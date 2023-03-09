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В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2023

В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха в Чите, сообщил во время пресс-подхода губернатор... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:30

2023-03-09T16:30

2023-03-09T16:30

происшествия

чита

забайкальский край

россия

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха в Чите, сообщил во время пресс-подхода губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он добавил, что по результатам лабораторно-инструментального и экспертного обследования будет выяснено, возможно ли восстановить дом и не нарушил ли взрыв газа несущих способностей конструкции здания. Ранее в четверг сообщалось о том, что сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в Антипихе. Также в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.

чита

забайкальский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чита, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)