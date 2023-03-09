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В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2023
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16:30 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/chs-1856807318.html
В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме
В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.03.2023
В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме
Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха в Чите, сообщил во время пресс-подхода губернатор... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:30
2023-03-09T16:30
происшествия
чита
забайкальский край
россия
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха в Чите, сообщил во время пресс-подхода губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он добавил, что по результатам лабораторно-инструментального и экспертного обследования будет выяснено, возможно ли восстановить дом и не нарушил ли взрыв газа несущих способностей конструкции здания. Ранее в четверг сообщалось о том, что сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в Антипихе. Также в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.
чита
забайкальский край
россия
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происшествия, чита, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

Глава Забайкалья Осипов: в Чите ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме в Антипихе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха в Чите, сообщил во время пресс-подхода губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
«
"Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая ввела соответствующий режим чрезвычайной ситуации", - сказал Осипов.
Он добавил, что по результатам лабораторно-инструментального и экспертного обследования будет выяснено, возможно ли восстановить дом и не нарушил ли взрыв газа несущих способностей конструкции здания.
Ранее в четверг сообщалось о том, что сотрудники полиции после опроса жителей полностью исключили нахождение людей под завалами после взрыва бытового газа в доме в Антипихе. Также в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены, удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей. Кроме того, из пострадавшего дома были эвакуированы 117 человек.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждены два этажа пятиэтажки.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

Сотрудники службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На месте работают спасатели и следователи.

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 8

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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8 из 8
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайРоссияАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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