https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856656094.html

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики - РИА Новости, 09.03.2023

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

Чат-бот ChatGPT спрогнозировал, что ждет экономику России: несмотря на стоящие перед ней проблемы, она способна справиться с вызовами, так нейросеть ответила на РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T03:41

2023-03-09T03:41

2023-03-09T08:19

илон маск

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Чат-бот ChatGPT спрогнозировал, что ждет экономику России: несмотря на стоящие перед ней проблемы, она способна справиться с вызовами, так нейросеть ответила на вопросы РИА Новости.ChatGPT, запущенный компанией OpenAI, стал популярен прошлой осенью.Чат-бот напомнил, что у России крупная экономика, а у государства накоплены значительные ресурсы. Кроме того, в России имеются большие запасы ископаемых, в том числе нефть и газ. Все это позволяет Москве добиваться стабильности в экономике, нивелируя влияние внешних факторов, отметил ChatGPT.Нейросеть указала на неспособность давать точные прогнозы, но отметила, что умеет обобщать общедоступную информацию и точки зрения экспертов. При этом она добавила, что обучалась на информации, полученной до осени 2021 года.ChatGPT отметил, что перед Россией стоят экономические вызовы, включая рост цен, снижение стоимости нефти и газа, санкции и длительный период медленного роста ВВП. Однако в позапрошлом году, напомнила нейросеть, Россия добилась роста экономики до уровня перед пандемией коронавируса, что связано с удорожанием нефти, повышением потребительского спроса и мерами поддержки со стороны государства.Однако проблемы в экономике России все еще присутствуют, заявил чат-бот. Он отметил, что инфляция и снижение цен на ресурсы могут оказать негативное влияние на экономическую ситуацию.ChatGPT сослался на экспертов, которые выступают за структурные реформы в России, включая снижение госрасходов, поддержку частного сектора и улучшение бизнес-климата."Однако такие изменения могут занять много времени и потребуют серьезных усилий со стороны правительства и бизнес-сообщества", – предупредил искусственный интеллект.Чат-бот также указал на санкции как один из главных рисков для российской экономики. При этом он признал, что среди международных экспертов существуют диаметрально противоположные мнения на этот счет."Некоторые считают, что санкции могут привести к усилению национализма и агрессивности России, а также нанести ущерб экономике западных стран. Другие же утверждают, что санкции являются эффективным способом давления на Россию и защиты интересов западных стран", - говорится в ответе нейросети.

https://ria.ru/20230208/microsoft-1850483265.html

https://ria.ru/20230228/ii-1854903115.html

https://ria.ru/20230217/microsoft-1852556282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, россия