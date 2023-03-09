https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856655611.html
Чат-бот ChatGPT дал интервью РИА Новости о российской и мировой экономике
Чат-бот ChatGPT дал интервью РИА Новости о российской и мировой экономике - РИА Новости, 09.03.2023
Чат-бот ChatGPT дал интервью РИА Новости о российской и мировой экономике
Американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT ответил РИА Новости на вопросы о российской и мировой экономике. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T03:29
2023-03-09T03:29
2023-03-09T03:29
илон маск
россия
белоруссия
технологии
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT ответил РИА Новости на вопросы о российской и мировой экономике. На вопрос, давал ли ранее чат-бот интервью российским СМИ, ChatGPT ответил: "Как модель искусственного интеллекта я не имею личности и не могу физически давать интервью, но я могу помочь вам ответить на ваши вопросы или обсудить темы, которые вас интересуют". "Что бы вы хотели обсудить?" - добавил он. Далее искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать имеющуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года, хотя в некоторых ответах приводил данные за 2023 год. В частности, он рассказал о перспективах и стабильности российской экономики. Мнение ChatGPT по этим вопросам будет опубликовано на ленте РИА Новости в ближайшие дни. Чат-бот ChatGPT создан американской компанией OpenAI. Официально СhatGPT не работает в России и Белоруссии, однако способен понимать вопросы и отвечать на русском языке. Одним из сооснователей компании-разработчика в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом и даже критиковал разработчиков за необъективность чат-бота. СhatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.
https://ria.ru/20230208/microsoft-1850483265.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, россия, белоруссия, технологии
Илон Маск, Россия, Белоруссия, Технологии
Чат-бот ChatGPT дал интервью РИА Новости о российской и мировой экономике
Чат-бот ChatGPT ответил РИА Новости на вопросы о российской и мировой экономике
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT ответил РИА Новости на вопросы о российской и мировой экономике.
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"Привет! Как я могу вам помочь сегодня?" - так началось общение корреспондента РИА Новости со знаменитым чат-ботом. Оно велось на русском языке.
На вопрос, давал ли ранее чат-бот интервью российским СМИ, ChatGPT ответил: "Как модель искусственного интеллекта я не имею личности и не могу физически давать интервью, но я могу помочь вам ответить на ваши вопросы или обсудить темы, которые вас интересуют".
"Что бы вы хотели обсудить?" - добавил он.
Далее искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать имеющуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов.
При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года, хотя в некоторых ответах приводил данные за 2023 год. В частности, он рассказал о перспективах и стабильности российской экономики.
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Мнение ChatGPT по этим вопросам будет опубликовано на ленте РИА Новости в ближайшие дни.
Чат-бот ChatGPT создан американской компанией OpenAI. Официально СhatGPT не работает в России
и Белоруссии
, однако способен понимать вопросы и отвечать на русском языке.
Одним из сооснователей компании-разработчика в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом и даже критиковал разработчиков за необъективность чат-бота. СhatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.
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