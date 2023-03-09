https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856655611.html

Чат-бот ChatGPT дал интервью РИА Новости о российской и мировой экономике

Чат-бот ChatGPT дал интервью РИА Новости о российской и мировой экономике - РИА Новости, 09.03.2023

Чат-бот ChatGPT дал интервью РИА Новости о российской и мировой экономике

Американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT ответил РИА Новости на вопросы о российской и мировой экономике. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T03:29

2023-03-09T03:29

2023-03-09T03:29

илон маск

россия

белоруссия

технологии

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT ответил РИА Новости на вопросы о российской и мировой экономике. На вопрос, давал ли ранее чат-бот интервью российским СМИ, ChatGPT ответил: "Как модель искусственного интеллекта я не имею личности и не могу физически давать интервью, но я могу помочь вам ответить на ваши вопросы или обсудить темы, которые вас интересуют". "Что бы вы хотели обсудить?" - добавил он. Далее искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать имеющуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года, хотя в некоторых ответах приводил данные за 2023 год. В частности, он рассказал о перспективах и стабильности российской экономики. Мнение ChatGPT по этим вопросам будет опубликовано на ленте РИА Новости в ближайшие дни. Чат-бот ChatGPT создан американской компанией OpenAI. Официально СhatGPT не работает в России и Белоруссии, однако способен понимать вопросы и отвечать на русском языке. Одним из сооснователей компании-разработчика в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом и даже критиковал разработчиков за необъективность чат-бота. СhatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.

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https://ria.ru/20230304/olimpiada-1855803122.html

россия

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илон маск, россия, белоруссия, технологии