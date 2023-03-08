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Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ - РИА Новости, 08.03.2023
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10:18 08.03.2023 (обновлено: 15:04 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/zelenskiy-1856547496.html
Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ
Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ - РИА Новости, 08.03.2023
Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ
Новая информация о взрывах на "Северных потоках" подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский — марионетка ЦРУ, написал французский политик и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:18
2023-03-08T15:04
в мире
украина
франция
владимир зеленский
северный поток
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Новая информация о взрывах на "Северных потоках" подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский — марионетка ЦРУ, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом в СМИ. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках".
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в мире, украина, франция, владимир зеленский, северный поток, центральное разведывательное управление (цру), twitter
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Северный поток, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Twitter
Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ

Французский политик Филиппо назвал Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ

© AFP 2023 / Mandel NganПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Новая информация о взрывах на "Северных потоках" подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский — марионетка ЦРУ, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.
«

"Согласно информации, опубликованной вечером Die Zeit и The New York Times, в диверсиях на газопроводах "Северный поток" также приняла участие "проукраинская группировка"! Это подтверждение того, что мы — жертвы военного действия НАТО, а Зеленский — марионетка ЦРУ!" — заявил он.

Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом в СМИ. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"
Вчера, 09:38
 
В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийСеверный потокЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Twitter
 
 
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