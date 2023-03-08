https://ria.ru/20230308/zelenskiy-1856547496.html

Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ

Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ - РИА Новости, 08.03.2023

Во Франции Зеленского назвали марионеткой ЦРУ

Новая информация о взрывах на "Северных потоках" подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский — марионетка ЦРУ, написал французский политик и... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:18

2023-03-08T10:18

2023-03-08T15:04

в мире

украина

франция

владимир зеленский

северный поток

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Новая информация о взрывах на "Северных потоках" подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский — марионетка ЦРУ, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом в СМИ. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках".

https://ria.ru/20230308/potok-1856540038.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, северный поток, центральное разведывательное управление (цру), twitter