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Сеул одобрил экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину - РИА Новости, 08.03.2023
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12:22 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856564572.html
Сеул одобрил экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину
Сеул одобрил экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину - РИА Новости, 08.03.2023
Сеул одобрил экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину
Южная Корея одобрила экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими запчастями на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:22
2023-03-08T12:22
в мире
польша
украина
южная корея
сергей лавров
мариуш блащак
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости/Прайм. Южная Корея одобрила экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими запчастями на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника. Отмечается, что ранее власти Южной Кореи отказывались как-либо комментировать ситуацию по гаубицам Krab, из-за чего стали появляться слухи о том, что Сеул мог не давать официальное согласие на экспорт вооружения. Однако директор евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи подтвердил, что отправка гаубиц была одобрена соответствующим ведомством. "Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA (Администрации программы оборонных закупок)... и затем приняли решение о выдаче лицензии Польше на экспорт", - заявил он агентству. При этом со ссылкой на чиновника указывается, что разрешение было одобрено еще в прошлом году. В январе польский министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщал, что Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны, в составе которой будут американские танки Abrams и южнокорейские K-2. Также в нее войдет артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К9. В июле прошлого года Блащак заявил, что Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Министр также признал, что Польша хочет иметь бронетехнику в количестве, превышающем ее производственные возможности. В частности, говоря о гаубицах, он заявил, что Польша закажет так много Krab, сколько это будет возможно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230305/miting-1856008757.html
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в мире, польша, украина, южная корея, сергей лавров, мариуш блащак, дмитрий песков, нато, m1 abrams
В мире, Польша, Украина, Южная Корея, Сергей Лавров, Мариуш Блащак, Дмитрий Песков, НАТО, M1 Abrams
Сеул одобрил экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину

Рейтер: Сеул одобрил экспорт Польшей гаубиц Krab с южнокорейскими деталями на Украину

© Фото : Public DomainПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Public Domain
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости/Прайм. Южная Корея одобрила экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими запчастями на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.
Отмечается, что ранее власти Южной Кореи отказывались как-либо комментировать ситуацию по гаубицам Krab, из-за чего стали появляться слухи о том, что Сеул мог не давать официальное согласие на экспорт вооружения.
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Однако директор евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи подтвердил, что отправка гаубиц была одобрена соответствующим ведомством.
"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA (Администрации программы оборонных закупок)... и затем приняли решение о выдаче лицензии Польше на экспорт", - заявил он агентству.
При этом со ссылкой на чиновника указывается, что разрешение было одобрено еще в прошлом году.
В январе польский министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщал, что Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны, в составе которой будут американские танки Abrams и южнокорейские K-2. Также в нее войдет артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К9.
В июле прошлого года Блащак заявил, что Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Министр также признал, что Польша хочет иметь бронетехнику в количестве, превышающем ее производственные возможности. В частности, говоря о гаубицах, он заявил, что Польша закажет так много Krab, сколько это будет возможно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреПольшаУкраинаЮжная КореяСергей ЛавровМариуш БлащакДмитрий ПесковНАТОM1 Abrams
 
 
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