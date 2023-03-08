https://ria.ru/20230308/svyaschennik-1856487443.html

Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника

Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника - РИА Новости, 08.03.2023

Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника

Международный женский день в России давно стал символом женственности и материнства, а не феминизма и революции, поэтому можно было бы подумать об учреждении 8... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:00

2023-03-08T05:00

2023-03-08T05:00

религия

россия

московская духовная академия

религия

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Международный женский день в России давно стал символом женственности и материнства, а не феминизма и революции, поэтому можно было бы подумать об учреждении 8 марта христианского праздника и дать людям пример "женской святости", рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов."Не думаю, что прямо сейчас получится прямая замена 8 марта на церковный праздник. Для начала нужно просто инициировать разговор о христианском понимании женского начала. Но в перспективе, мне кажется, можно было бы прославить в лике святых православную христианку, близкую к нам по времени. Не за мученичество или монашество, а именно - за верную семейную жизнь. Чтобы у людей перед глазами был живой пример христианского служения замужней женщины. И день её памяти поставить на 8 марта", - сказал Борисов.По его словам, христианству "свойственно наполнять собственным содержанием изначально чуждые для себя даты и праздники". "Языческое торжество в честь зимнего солнцестояния было заменено торжеством в честь Рождества Христова. День летнего солнцестояния оказался заменен церковным воспоминанием рождения пророка Иоанна Крестителя. Продолжать можно и дальше. Не настал ли черед и для 8 марта – вполне удобной даты для того, чтобы поговорить о красоте и величии женской природы с христианской точки зрения?", - призвал священник.По его мнению, сейчас мужчины поздравляя женщин с 8 марта, чествуют женственность, материнство и женский подвиг в целом, "но так было не всегда". "Достаточно вспомнить, как немецкая феминистка и революционерка Клара Цеткин, - появлению даты 8 марта мы обязаны ей – считала, что должна освободить женщин от трех “K” - Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь – нем.). Данное стремление подчеркивало, что такие качества как кротость, заботливость, мягкость, семейственность, религиозность являются не украшением женского характера, а скорее его недостатками", - пояснил Борисов.Он отметил, что русско-советский менталитет так и не принял изначальный посыл Цеткин, а люди в России "стали восхищаться не революционным запалом коммунисток, а прежде всего, материнством, то есть тем, чего Цеткин хотела женщин лишить"."Можно предположить, что такое изменение в понимании возникло благодаря тому, что, несмотря на атеистические гонения, в нашем народе продолжала жить вера. Пусть далеко не всегда эта вера имела чёткие богословские очертания, но на уровне житейском она действовала так, что советские традиции русским человеком либо отвергались, либо переосмысливались с христианских позиций. И праздник 8 марта неожиданно приобрёл черты библейского понимания женского служения, выраженного в образе Богородицы, а советские женщины, несмотря на все призывы феминисток, оставались любящими матерями и женами", - считает священник."Нет ничего плохого в том, чтобы искренне поздравить 8 марта тех наших женщин, для которых эта дата важна и значима, пожелав им не только здоровья и долгих лет жизни, но сил для дальнейшего несения жертвенного женского подвига служения семье и обществу", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html

https://ria.ru/20220216/svyaschenniki-1773068599.html

https://ria.ru/20230119/kadilo-1846046429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, московская духовная академия, религия