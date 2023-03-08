Рейтинг@Mail.ru
Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:00 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/svyaschennik-1856487443.html
Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника
Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника - РИА Новости, 08.03.2023
Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника
Международный женский день в России давно стал символом женственности и материнства, а не феминизма и революции, поэтому можно было бы подумать об учреждении 8... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:00
2023-03-08T05:00
религия
россия
московская духовная академия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1856002561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6107c6b0d81e72cc7f5048623eb351ab.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Международный женский день в России давно стал символом женственности и материнства, а не феминизма и революции, поэтому можно было бы подумать об учреждении 8 марта христианского праздника и дать людям пример "женской святости", рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов."Не думаю, что прямо сейчас получится прямая замена 8 марта на церковный праздник. Для начала нужно просто инициировать разговор о христианском понимании женского начала. Но в перспективе, мне кажется, можно было бы прославить в лике святых православную христианку, близкую к нам по времени. Не за мученичество или монашество, а именно - за верную семейную жизнь. Чтобы у людей перед глазами был живой пример христианского служения замужней женщины. И день её памяти поставить на 8 марта", - сказал Борисов.По его словам, христианству "свойственно наполнять собственным содержанием изначально чуждые для себя даты и праздники". "Языческое торжество в честь зимнего солнцестояния было заменено торжеством в честь Рождества Христова. День летнего солнцестояния оказался заменен церковным воспоминанием рождения пророка Иоанна Крестителя. Продолжать можно и дальше. Не настал ли черед и для 8 марта – вполне удобной даты для того, чтобы поговорить о красоте и величии женской природы с христианской точки зрения?", - призвал священник.По его мнению, сейчас мужчины поздравляя женщин с 8 марта, чествуют женственность, материнство и женский подвиг в целом, "но так было не всегда". "Достаточно вспомнить, как немецкая феминистка и революционерка Клара Цеткин, - появлению даты 8 марта мы обязаны ей – считала, что должна освободить женщин от трех “K” - Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь – нем.). Данное стремление подчеркивало, что такие качества как кротость, заботливость, мягкость, семейственность, религиозность являются не украшением женского характера, а скорее его недостатками", - пояснил Борисов.Он отметил, что русско-советский менталитет так и не принял изначальный посыл Цеткин, а люди в России "стали восхищаться не революционным запалом коммунисток, а прежде всего, материнством, то есть тем, чего Цеткин хотела женщин лишить"."Можно предположить, что такое изменение в понимании возникло благодаря тому, что, несмотря на атеистические гонения, в нашем народе продолжала жить вера. Пусть далеко не всегда эта вера имела чёткие богословские очертания, но на уровне житейском она действовала так, что советские традиции русским человеком либо отвергались, либо переосмысливались с христианских позиций. И праздник 8 марта неожиданно приобрёл черты библейского понимания женского служения, выраженного в образе Богородицы, а советские женщины, несмотря на все призывы феминисток, оставались любящими матерями и женами", - считает священник."Нет ничего плохого в том, чтобы искренне поздравить 8 марта тех наших женщин, для которых эта дата важна и значима, пожелав им не только здоровья и долгих лет жизни, но сил для дальнейшего несения жертвенного женского подвига служения семье и обществу", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html
https://ria.ru/20220216/svyaschenniki-1773068599.html
https://ria.ru/20230119/kadilo-1846046429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1856002561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae68692a92893bcdf6ae2c0fa37be191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская духовная академия, религия
Религия, Россия, Московская духовная академия, Религия
Священник призвал подумать об учреждении 8 марта христианского праздника

Священник: можно было бы дать людям пример женской святости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПразднование Международного женского дня
Празднование Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Международный женский день в России давно стал символом женственности и материнства, а не феминизма и революции, поэтому можно было бы подумать об учреждении 8 марта христианского праздника и дать людям пример "женской святости", рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов.
"Не думаю, что прямо сейчас получится прямая замена 8 марта на церковный праздник. Для начала нужно просто инициировать разговор о христианском понимании женского начала. Но в перспективе, мне кажется, можно было бы прославить в лике святых православную христианку, близкую к нам по времени. Не за мученичество или монашество, а именно - за верную семейную жизнь. Чтобы у людей перед глазами был живой пример христианского служения замужней женщины. И день её памяти поставить на 8 марта", - сказал Борисов.
Участники Масленичных гуляний - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу
21 февраля, 03:16
По его словам, христианству "свойственно наполнять собственным содержанием изначально чуждые для себя даты и праздники". "Языческое торжество в честь зимнего солнцестояния было заменено торжеством в честь Рождества Христова. День летнего солнцестояния оказался заменен церковным воспоминанием рождения пророка Иоанна Крестителя. Продолжать можно и дальше. Не настал ли черед и для 8 марта – вполне удобной даты для того, чтобы поговорить о красоте и величии женской природы с христианской точки зрения?", - призвал священник.
По его мнению, сейчас мужчины поздравляя женщин с 8 марта, чествуют женственность, материнство и женский подвиг в целом, "но так было не всегда". "Достаточно вспомнить, как немецкая феминистка и революционерка Клара Цеткин, - появлению даты 8 марта мы обязаны ей – считала, что должна освободить женщин от трех “K” - Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь – нем.). Данное стремление подчеркивало, что такие качества как кротость, заботливость, мягкость, семейственность, религиозность являются не украшением женского характера, а скорее его недостатками", - пояснил Борисов.
Священники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 Триумф в Севастополе. 13 января 2018 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
В Госдуме предложили поднять зарплату военным священникам
16 февраля 2022, 11:17
Он отметил, что русско-советский менталитет так и не принял изначальный посыл Цеткин, а люди в России "стали восхищаться не революционным запалом коммунисток, а прежде всего, материнством, то есть тем, чего Цеткин хотела женщин лишить".
"Можно предположить, что такое изменение в понимании возникло благодаря тому, что, несмотря на атеистические гонения, в нашем народе продолжала жить вера. Пусть далеко не всегда эта вера имела чёткие богословские очертания, но на уровне житейском она действовала так, что советские традиции русским человеком либо отвергались, либо переосмысливались с христианских позиций. И праздник 8 марта неожиданно приобрёл черты библейского понимания женского служения, выраженного в образе Богородицы, а советские женщины, несмотря на все призывы феминисток, оставались любящими матерями и женами", - считает священник.
"Нет ничего плохого в том, чтобы искренне поздравить 8 марта тех наших женщин, для которых эта дата важна и значима, пожелав им не только здоровья и долгих лет жизни, но сил для дальнейшего несения жертвенного женского подвига служения семье и обществу", - заключил собеседник агентства.
Патриаршее служение в праздник Крещения Господня - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Священник рассказал о пользе изобретенного в Сибири долговечного кадила
19 января, 17:26
 
РелигияРоссияМосковская духовная академияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала