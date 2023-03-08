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В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек - РИА Новости, 08.03.2023
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Хорошие новости
 
22:27 08.03.2023 (обновлено: 22:33 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/spasenie-1856641112.html
В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек
В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек - РИА Новости, 08.03.2023
В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек
Специалисты вызволили 83 человека с оторвавшихся льдин в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T22:27
2023-03-08T22:33
хорошие новости
происшествия
ленинградская область
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специалисты вызволили 83 человека с оторвавшихся льдин в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "В 14:27 спасательная операция завершена. Всего спасено 83 человека, в том числе вертолетом МЧС России", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что около 50 человек находятся на оторвавшихся льдинах в Ленинградской области. К месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 со спасателями на борту. К спасательной операции привлекли 14 человек и шесть единиц техники.
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Хорошие новости, Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек

МЧС завершило операцию по спасению людей с оторвавшихся льдин в Ленинградской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет спасательной службы МЧС России
Вертолет спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специалисты вызволили 83 человека с оторвавшихся льдин в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В 14:27 спасательная операция завершена. Всего спасено 83 человека, в том числе вертолетом МЧС России", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что около 50 человек находятся на оторвавшихся льдинах в Ленинградской области. К месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 со спасателями на борту. К спасательной операции привлекли 14 человек и шесть единиц техники.
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Хорошие новостиПроисшествияЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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