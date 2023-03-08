https://ria.ru/20230308/spasenie-1856641112.html

В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек

В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек - РИА Новости, 08.03.2023

В Ленинградской области с оторвавшихся льдин спасли более 80 человек

Специалисты вызволили 83 человека с оторвавшихся льдин в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T22:27

2023-03-08T22:27

2023-03-08T22:33

хорошие новости

происшествия

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специалисты вызволили 83 человека с оторвавшихся льдин в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "В 14:27 спасательная операция завершена. Всего спасено 83 человека, в том числе вертолетом МЧС России", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что около 50 человек находятся на оторвавшихся льдинах в Ленинградской области. К месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 со спасателями на борту. К спасательной операции привлекли 14 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20230306/rybaki-1856061675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш