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В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
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14:56 08.03.2023 (обновлено: 14:59 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/nato-1856583117.html
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран ЕС, заявил, что пока неизвестно, кто стоит за... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:56
2023-03-08T14:59
нато
авария на "северных потоках"
йенс столтенберг
в мире
евросоюз
северный поток
северный поток — 2
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран ЕС, заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках", расследование продолжается.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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нато, авария на "северных потоках", йенс столтенберг, в мире, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, россия, европа, генеральная прокуратура рф
НАТО, Авария на "Северных потоках", Йенс Столтенберг, В мире, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Европа, Генеральная прокуратура РФ
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"

Столтенберг заявил о продолжении расследования по диверсиям на "Северных потоках"

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран ЕС, заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках", расследование продолжается.
«
"Мы знаем, что против трубопроводов "Северный поток" была совершена атака, акт диверсии. Но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Продолжается расследование на национальном уровне. Полагаю, что было бы правильно дождаться его завершения, прежде чем определять виновных", - сказал он.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"
Вчера, 14:26
 
НАТОАвария на "Северных потоках"Йенс СтолтенбергВ миреЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2РоссияЕвропаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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