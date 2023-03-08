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В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран ЕС, заявил, что пока неизвестно, кто стоит за... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:56
2023-03-08T14:56
2023-03-08T14:59
нато
авария на "северных потоках"
йенс столтенберг
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северный поток
северный поток — 2
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран ЕС, заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках", расследование продолжается.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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нато, авария на "северных потоках", йенс столтенберг, в мире, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, россия, европа, генеральная прокуратура рф
НАТО, Авария на "Северных потоках", Йенс Столтенберг, В мире, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Европа, Генеральная прокуратура РФ
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
Столтенберг заявил о продолжении расследования по диверсиям на "Северных потоках"