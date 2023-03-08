https://ria.ru/20230308/musor-1856591902.html
На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора
На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора - РИА Новости, 08.03.2023
На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора
Горы мусора скопились на улицах Парижа в среду из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:49
2023-03-08T15:49
2023-03-08T15:49
в мире
франция
париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Горы мусора скопились на улицах Парижа в среду из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, передаёт корреспондент РИА Новости. Второй день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. Как убедился корреспондент РИА Новости, на каждой улице можно увидеть переполненные мусором зелёные и желтые баки. Жители Парижа оставляют отходы в пакетах рядом с баками, так как в них уже ничего не помещается. По данным местных СМИ, речь идёт о скоплении двух тысяч тонн отходов. Соответствующий запах окутывает парижские кварталы из-за забастовки работников, отвечающих за вывоз мусора. При этом протестующие намерены продолжать забастовку и в последующие дни. По всей Франции 7 марта прошла общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже начались столкновения демонстрантов с правоохранителями, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. Радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки. Они также активно разбрасывали шумовые гранаты и фаеры. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в манифестациях по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций. Первые две, состоявшиеся 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.
https://ria.ru/20230307/zabastovka-1856459715.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583278476_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6457c657465577235c7375ed7b242512.jpg
Беспорядки на манифестации против пенсионной реформы в Париже
Беспорядки на манифестации против пенсионной реформы в Париже
2023-03-08T15:49
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора
На улицах Парижа из-за забастовки мусорщиков скопилось около двух тысяч тонн отходов
ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Горы мусора скопились на улицах Парижа в среду из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, передаёт корреспондент РИА Новости.
Второй день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже
не вывозят отходы жителей столицы. Как убедился корреспондент РИА Новости, на каждой улице можно увидеть переполненные мусором зелёные и желтые баки. Жители Парижа оставляют отходы в пакетах рядом с баками, так как в них уже ничего не помещается. По данным местных СМИ, речь идёт о скоплении двух тысяч тонн отходов.
Соответствующий запах окутывает парижские кварталы из-за забастовки работников, отвечающих за вывоз мусора.
При этом протестующие намерены продолжать забастовку и в последующие дни.
По всей Франции 7 марта прошла общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже начались столкновения демонстрантов с правоохранителями, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. Радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки. Они также активно разбрасывали шумовые гранаты и фаеры.
Всего во Франции
прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в манифестациях по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций. Первые две, состоявшиеся 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.
Новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 11 марта