https://ria.ru/20230308/musor-1856591902.html

На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора

На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора - РИА Новости, 08.03.2023

На улицах Парижа из-за забастовки растут горы мусора

Горы мусора скопились на улицах Парижа в среду из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:49

2023-03-08T15:49

2023-03-08T15:49

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элизабет борн

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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Горы мусора скопились на улицах Парижа в среду из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, передаёт корреспондент РИА Новости. Второй день с начала общенациональной забастовки против пенсионной реформы мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. Как убедился корреспондент РИА Новости, на каждой улице можно увидеть переполненные мусором зелёные и желтые баки. Жители Парижа оставляют отходы в пакетах рядом с баками, так как в них уже ничего не помещается. По данным местных СМИ, речь идёт о скоплении двух тысяч тонн отходов. Соответствующий запах окутывает парижские кварталы из-за забастовки работников, отвечающих за вывоз мусора. При этом протестующие намерены продолжать забастовку и в последующие дни. По всей Франции 7 марта прошла общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции протеста в Париже начались столкновения демонстрантов с правоохранителями, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. Радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки. Они также активно разбрасывали шумовые гранаты и фаеры. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций. Как сообщал французский МВД, в манифестациях по всей стране приняли участие 1,2 миллиона человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций. Первые две, состоявшиеся 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.

https://ria.ru/20230307/zabastovka-1856459715.html

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Беспорядки на манифестации против пенсионной реформы в Париже Беспорядки на манифестации против пенсионной реформы в Париже 2023-03-08T15:49 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, элизабет борн