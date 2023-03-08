https://ria.ru/20230308/miting-1856643672.html

Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси

Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023

Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси

Сотрудники спецназа, находящиеся во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси, использовали слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T22:59

2023-03-08T22:59

2023-03-08T22:59

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сша

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники спецназа, находящиеся во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси, использовали слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот законодательного органа, транслируют кадры грузинские телекомпании. Ранее в среду митингующие окружили здание и ворота парламента, чтобы не допустить туда вход депутатов к завтрашней пленарной сессии. Митингующие протестуют против законопроекта об иноагентах. "Спецназ применяет воду и слезоточивый спрей. Ситуация накаленная. Уже есть пострадавшие",- передает телекомпания "ТВ Пирвели". В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

тбилиси

грузия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки в ходе акции у здания парламента в Тбилиси Обстановка у здания парламента в Тбилиси, где произошли беспорядки в ходе акции оппозиции 2023-03-08T22:59 true PT0M18S

Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента 2023-03-08T22:59 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, сша, саломе зурабишвили, видео