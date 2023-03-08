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Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023
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22:59 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/miting-1856643672.html
Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси
Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023
Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси
Сотрудники спецназа, находящиеся во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси, использовали слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T22:59
2023-03-08T22:59
в мире
тбилиси
грузия
сша
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники спецназа, находящиеся во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси, использовали слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот законодательного органа, транслируют кадры грузинские телекомпании. Ранее в среду митингующие окружили здание и ворота парламента, чтобы не допустить туда вход депутатов к завтрашней пленарной сессии. Митингующие протестуют против законопроекта об иноагентах. "Спецназ применяет воду и слезоточивый спрей. Ситуация накаленная. Уже есть пострадавшие",- передает телекомпания "ТВ Пирвели". В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
тбилиси
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Беспорядки в ходе акции у здания парламента в Тбилиси
Обстановка у здания парламента в Тбилиси, где произошли беспорядки в ходе акции оппозиции
2023-03-08T22:59
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PT0M18S
Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах
Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тбилиси, грузия, сша, саломе зурабишвили, видео
В мире, Тбилиси, Грузия, США, Саломе Зурабишвили
Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники спецназа, находящиеся во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси, использовали слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот законодательного органа, транслируют кадры грузинские телекомпании.
2023-03-08T22:59
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PT0M18S
Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси

Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих у ворот парламента в Тбилиси

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники спецназа, находящиеся во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси, использовали слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот законодательного органа, транслируют кадры грузинские телекомпании.
Ранее в среду митингующие окружили здание и ворота парламента, чтобы не допустить туда вход депутатов к завтрашней пленарной сессии. Митингующие протестуют против законопроекта об иноагентах.
"Спецназ применяет воду и слезоточивый спрей. Ситуация накаленная. Уже есть пострадавшие",- передает телекомпания "ТВ Пирвели".
В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
 
В миреТбилисиГрузияСШАСаломе Зурабишвили
 
 
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