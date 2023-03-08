https://ria.ru/20230308/miting-1856629376.html

В Тбилиси проходит масштабная акция протеста

В Тбилиси проходит масштабная акция протеста - РИА Новости, 08.03.2023

В Тбилиси проходит масштабная акция протеста

Масштабная акция протеста проходит в среду вечером в центре Тбилиси на центральном проспекте Руставели, граждане протестуют против принятия закона об... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T20:23

2023-03-08T20:23

2023-03-08T21:09

в мире

грузия

тбилиси

россия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Масштабная акция протеста проходит в среду вечером в центре Тбилиси на центральном проспекте Руставели, граждане протестуют против принятия закона об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости. Активисты начали собираться на центральном проспекте ещё с обеда, основная акция началась в 19.00 (18.00 мск). В демонстрации участвуют оппозиционеры, представители НПО, актеры, писатели, телеведущие, студенты и рядовые граждане. Вокруг парламента мобилизованы бригады патрульной полиции для обеспечения порядка. Данная акция является самой крупной за последнее время в Тбилиси. Поток людей, которые направляются пешком к парламенту, не прекращается. Активисты держат в руках флаги Евросоюза и Грузии, а также плакаты, на которых написано, что Грузия выбирает Евросоюз, а не Россию. Митингующие считают, что законопроект об иноагентах является аналогом закона, который действует в России. Спецназ на прилегающей территории не появлялся. В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

грузия

тбилиси

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента 2023-03-08T20:23 true PT0M30S

Кадры потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили в Тбилиси Потасовки между силовиками и сторонниками Саакашвили у суда в Тбилиси. На место прибыл спецназ. 2023-03-08T20:23 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, россия, саломе зурабишвили, видео