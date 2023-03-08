https://ria.ru/20230308/meditsina-1856530122.html
Фронту требуется больше инструкторов по медицине, заявила доброволец
Фронту требуется больше инструкторов по медицине, заявила доброволец - РИА Новости, 08.03.2023
Фронту требуется больше инструкторов по медицине, заявила доброволец
Фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине, способных обучать бойцов простейшим манипуляциям по оказанию первой помощи в боевых условиях,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:35
2023-03-08T07:35
2023-03-08T09:49
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине, способных обучать бойцов простейшим манипуляциям по оказанию первой помощи в боевых условиях, сообщила РИА Новости инструктор-доброволец с позывным "Кира". "Суть тактической медицины заключается в том, чтобы вывести человека из-под огня, оказать ему первую домедицинскую помощь, стабилизировать его состояние таким образом, чтобы он дожил до госпиталя", - сообщила "Кира". Она пояснила, что речь идет, в основном, об обучении простым и наиболее эффективным процедурам, таким как жгутование, наложение перевязочного пакета, переноске раненного и т.п. В начале вооруженного конфликта на Украине в 2014 году "Кира" жила под Луганском и сразу вступила в ополчение, несмотря на юный возраст — 19 лет. Там же впервые столкнулась с практикой оказания первой помощи. Потом целенаправленно училась этому на различных курсах в Москве и Санкт-Петербурге. С марта 2022 года занимается профильной подготовкой бойцов в зоне спецоперации. "Любой человек может стать инструктором по тактической медицине, пройдя определенные курсы. Я бы рекомендовала искать инструкторов, которые имеют не только медицинское образование, но также опыт боевых действий", - подчеркнула она.
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Доброволец о потребностях фронта в инструкторах по тактической медицине
Фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине, способных обучать бойцов простейшим манипуляциям по оказанию первой помощи в боевых условиях, сообщила РИА Новости инструктор-доброволец с позывным "Кира"
2023-03-08T07:35
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Санкт-Петербург
Фронту требуется больше инструкторов по медицине, заявила доброволец
Доброволец "Кира": фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине, способных обучать бойцов простейшим манипуляциям по оказанию первой помощи в боевых условиях, сообщила РИА Новости инструктор-доброволец с позывным "Кира".
"Суть тактической медицины заключается в том, чтобы вывести человека из-под огня, оказать ему первую домедицинскую помощь, стабилизировать его состояние таким образом, чтобы он дожил до госпиталя", - сообщила "Кира".
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Она пояснила, что речь идет, в основном, об обучении простым и наиболее эффективным процедурам, таким как жгутование, наложение перевязочного пакета, переноске раненного и т.п.
В начале вооруженного конфликта на Украине
в 2014 году "Кира" жила под Луганском и сразу вступила в ополчение, несмотря на юный возраст — 19 лет. Там же впервые столкнулась с практикой оказания первой помощи. Потом целенаправленно училась этому на различных курсах в Москве
и Санкт-Петербурге
. С марта 2022 года занимается профильной подготовкой бойцов в зоне спецоперации.
"Любой человек может стать инструктором по тактической медицине, пройдя определенные курсы. Я бы рекомендовала искать инструкторов, которые имеют не только медицинское образование, но также опыт боевых действий", - подчеркнула она.
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