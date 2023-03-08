https://ria.ru/20230308/meditsina-1856530122.html

Фронту требуется больше инструкторов по медицине, заявила доброволец

Фронту требуется больше инструкторов по медицине, заявила доброволец - РИА Новости, 08.03.2023

Фронту требуется больше инструкторов по медицине, заявила доброволец

Фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине, способных обучать бойцов простейшим манипуляциям по оказанию первой помощи в боевых условиях,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:35

2023-03-08T07:35

2023-03-08T09:49

специальная военная операция на украине

украина

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине, способных обучать бойцов простейшим манипуляциям по оказанию первой помощи в боевых условиях, сообщила РИА Новости инструктор-доброволец с позывным "Кира". "Суть тактической медицины заключается в том, чтобы вывести человека из-под огня, оказать ему первую домедицинскую помощь, стабилизировать его состояние таким образом, чтобы он дожил до госпиталя", - сообщила "Кира". Она пояснила, что речь идет, в основном, об обучении простым и наиболее эффективным процедурам, таким как жгутование, наложение перевязочного пакета, переноске раненного и т.п. В начале вооруженного конфликта на Украине в 2014 году "Кира" жила под Луганском и сразу вступила в ополчение, несмотря на юный возраст — 19 лет. Там же впервые столкнулась с практикой оказания первой помощи. Потом целенаправленно училась этому на различных курсах в Москве и Санкт-Петербурге. С марта 2022 года занимается профильной подготовкой бойцов в зоне спецоперации. "Любой человек может стать инструктором по тактической медицине, пройдя определенные курсы. Я бы рекомендовала искать инструкторов, которые имеют не только медицинское образование, но также опыт боевых действий", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230306/front-1856192249.html

https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html

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Доброволец о потребностях фронта в инструкторах по тактической медицине Фронту требуется больше инструкторов по тактической медицине, способных обучать бойцов простейшим манипуляциям по оказанию первой помощи в боевых условиях, сообщила РИА Новости инструктор-доброволец с позывным "Кира" 2023-03-08T07:35 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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