Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет
Спикер СФ Матвиенко: в России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет ни в воспитании, ни в правотворчестве, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
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"Мы не путаем полы. Мужчины и женщины – это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь – гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин. И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет. Ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве", - написала она в блоге на сайте Совфеда.
Матвиенко отметила, что и запроса на это в России нет, поэтому можно предоставить Западу проводить "этот опасный эксперимент на самом себе".
"Неслучайно 8 Марта стал в нашей стране одним из самых любимых праздников. Праздником цветов, улыбок, душевного тепла, внимания и заботы. От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днём!", - заключила спикер СФ.