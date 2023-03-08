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Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет - РИА Новости, 08.03.2023
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00:16 08.03.2023 (обновлено: 01:04 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/matvienko-1856515650.html
Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет
Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет - РИА Новости, 08.03.2023
Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет
В России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет ни в воспитании, ни в правотворчестве, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:16
2023-03-08T01:04
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет ни в воспитании, ни в правотворчестве, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. Матвиенко отметила, что и запроса на это в России нет, поэтому можно предоставить Западу проводить "этот опасный эксперимент на самом себе". "Неслучайно 8 Марта стал в нашей стране одним из самых любимых праздников. Праздником цветов, улыбок, душевного тепла, внимания и заботы. От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днём!", - заключила спикер СФ.
https://ria.ru/20230226/gender-1854434559.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, общество
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Общество
Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет

Спикер СФ Матвиенко: в России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет ни в воспитании, ни в правотворчестве, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
«
"Мы не путаем полы. Мужчины и женщины – это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь – гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин. И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет. Ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве", - написала она в блоге на сайте Совфеда.
Матвиенко отметила, что и запроса на это в России нет, поэтому можно предоставить Западу проводить "этот опасный эксперимент на самом себе".
"Неслучайно 8 Марта стал в нашей стране одним из самых любимых праздников. Праздником цветов, улыбок, душевного тепла, внимания и заботы. От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днём!", - заключила спикер СФ.
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