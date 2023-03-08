https://ria.ru/20230308/matvienko-1856515650.html

Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет

Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет - РИА Новости, 08.03.2023

Матвиенко заявила, что опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет

В России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет ни в воспитании, ни в правотворчестве, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:16

2023-03-08T00:16

2023-03-08T01:04

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В России не путают полы, и игр в гендеры в ней не будет ни в воспитании, ни в правотворчестве, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. Матвиенко отметила, что и запроса на это в России нет, поэтому можно предоставить Западу проводить "этот опасный эксперимент на самом себе". "Неслучайно 8 Марта стал в нашей стране одним из самых любимых праздников. Праздником цветов, улыбок, душевного тепла, внимания и заботы. От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днём!", - заключила спикер СФ.

https://ria.ru/20230226/gender-1854434559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, общество