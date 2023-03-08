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Косачев назвал расследование ЧП на "Северных потоках" междоусобчиком - РИА Новости, 08.03.2023
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12:03 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/kosachev-1856562736.html
Косачев назвал расследование ЧП на "Северных потоках" междоусобчиком
Косачев назвал расследование ЧП на "Северных потоках" междоусобчиком - РИА Новости, 08.03.2023
Косачев назвал расследование ЧП на "Северных потоках" междоусобчиком
Необходимы реальные доказательства, а не газетные утечки с версиями произошедшего на трубопроводах "Северные потоки", нужно добиться независимого международного РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:03
2023-03-08T12:03
в мире
европа
украина
россия
константин косачев
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Необходимы реальные доказательства, а не газетные утечки с версиями произошедшего на трубопроводах "Северные потоки", нужно добиться независимого международного расследования, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. "Нужно реальное и независимое международное расследование, а не междоусобчик. И нужны реальные доказательства, а не газетные утечки про якобы ведущееся объективное следствие", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Он отметил, что подобные сообщения "западников" о "киевском следе" имеют несколько целей: увернуться от собственной ответственности, не поссорить союзников, "вывести из-под удара Украину и не найти исполнителей". "Надеюсь, авторам этой провокации в любом случае с рук не сойдет. Слишком велика угроза миру от государств, которые либо исповедуют государственный терроризм под лозунгом "цель оправдывает средства", либо банально прикрывают его. Шито белыми нитками. И слишком опасно, чтобы верить на слово", - заключил парламентарий. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230308/gasunie-1856557403.html
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в мире, европа, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Европа, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Косачев назвал расследование ЧП на "Северных потоках" междоусобчиком

Косачев о киевском следе на "Северных потоках": нужно расследование, а не междоусобчик

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Необходимы реальные доказательства, а не газетные утечки с версиями произошедшего на трубопроводах "Северные потоки", нужно добиться независимого международного расследования, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
"Нужно реальное и независимое международное расследование, а не междоусобчик. И нужны реальные доказательства, а не газетные утечки про якобы ведущееся объективное следствие", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что подобные сообщения "западников" о "киевском следе" имеют несколько целей: увернуться от собственной ответственности, не поссорить союзников, "вывести из-под удара Украину и не найти исполнителей".
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Нидерландская Gasunie полностью списала долю в "Северном потоке"
Вчера, 11:24
"Надеюсь, авторам этой провокации в любом случае с рук не сойдет. Слишком велика угроза миру от государств, которые либо исповедуют государственный терроризм под лозунгом "цель оправдывает средства", либо банально прикрывают его. Шито белыми нитками. И слишком опасно, чтобы верить на слово", - заключил парламентарий.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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В миреЕвропаУкраинаРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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