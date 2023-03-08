Косачев назвал расследование ЧП на "Северных потоках" междоусобчиком
Косачев о киевском следе на "Северных потоках": нужно расследование, а не междоусобчик
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Необходимы реальные доказательства, а не газетные утечки с версиями произошедшего на трубопроводах "Северные потоки", нужно добиться независимого международного расследования, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
"Нужно реальное и независимое международное расследование, а не междоусобчик. И нужны реальные доказательства, а не газетные утечки про якобы ведущееся объективное следствие", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что подобные сообщения "западников" о "киевском следе" имеют несколько целей: увернуться от собственной ответственности, не поссорить союзников, "вывести из-под удара Украину и не найти исполнителей".
"Надеюсь, авторам этой провокации в любом случае с рук не сойдет. Слишком велика угроза миру от государств, которые либо исповедуют государственный терроризм под лозунгом "цель оправдывает средства", либо банально прикрывают его. Шито белыми нитками. И слишком опасно, чтобы верить на слово", - заключил парламентарий.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.