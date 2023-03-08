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Отношения Москвы и Пекина влияют на весь мир, считает китайский политолог - РИА Новости, 08.03.2023
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06:27 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/kitay-1856527782.html
Отношения Москвы и Пекина влияют на весь мир, считает китайский политолог
Отношения Москвы и Пекина влияют на весь мир, считает китайский политолог - РИА Новости, 08.03.2023
Отношения Москвы и Пекина влияют на весь мир, считает китайский политолог
Отношения Москвы и Пекина касаются не только двух стран, но и мира и стабильности вокруг, вместе две страны могут содействовать многополярности и демократизации РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T06:27
2023-03-08T06:27
цинь ган
си цзиньпин
китай
россия
москва
в мире
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина касаются не только двух стран, но и мира и стабильности вокруг, вместе две страны могут содействовать многополярности и демократизации государственных отношений, заявил РИА Новости декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао. Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая поступательно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. "Китай и Россия являются крупными глобальными державами. На фоне хаотического состояния (в мире) Китай и Россия имеют высокую степень взаимного доверия. Вместе эти две страны могут содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений, вносить вклад в глобальное развитие", - сказал Ли Хунтао, комментируя заявления министра иностранных дел КНР Цинь Гана о состоянии российско-китайских отношений. Эксперт отметил, что нынешние отношения касаются не только двух стран, но и "мира и стабильности во всем мире", а также нормального функционирования международного политического и экономического порядка. По его словам, "в новую эпоху бурных событий Китай и Россия идут рука об руку". В ходе пресс-конференции Цинь Ган не ответил прямо на вопрос о том, посетит ли председатель КНР Си Цзиньпин с визитом Россию после "двух сессий", которые завершаются 13 марта. По словам эксперта, независимо от того, состоится ли встреча лидеров России и Китая на фоне украинского кризиса, две страны сохранят настрой на развитие отношений. "Вне зависимости от того, встретятся ли главы двух стран, отношения между Китаем и Россией будут следовать установленной политике двух глав государств", - добавил он.
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цинь ган, си цзиньпин, китай, россия, москва, в мире
Цинь Ган, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Москва, В мире
Отношения Москвы и Пекина влияют на весь мир, считает китайский политолог

Политолог Ли: отношения Москвы и Пекина влияют на стабильность всего мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина касаются не только двух стран, но и мира и стабильности вокруг, вместе две страны могут содействовать многополярности и демократизации государственных отношений, заявил РИА Новости декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао.
Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая поступательно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
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"Китай и Россия являются крупными глобальными державами. На фоне хаотического состояния (в мире) Китай и Россия имеют высокую степень взаимного доверия. Вместе эти две страны могут содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений, вносить вклад в глобальное развитие", - сказал Ли Хунтао, комментируя заявления министра иностранных дел КНР Цинь Гана о состоянии российско-китайских отношений.
Эксперт отметил, что нынешние отношения касаются не только двух стран, но и "мира и стабильности во всем мире", а также нормального функционирования международного политического и экономического порядка. По его словам, "в новую эпоху бурных событий Китай и Россия идут рука об руку".
В ходе пресс-конференции Цинь Ган не ответил прямо на вопрос о том, посетит ли председатель КНР Си Цзиньпин с визитом Россию после "двух сессий", которые завершаются 13 марта. По словам эксперта, независимо от того, состоится ли встреча лидеров России и Китая на фоне украинского кризиса, две страны сохранят настрой на развитие отношений.
"Вне зависимости от того, встретятся ли главы двух стран, отношения между Китаем и Россией будут следовать установленной политике двух глав государств", - добавил он.
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