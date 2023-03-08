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Астана достигнет максимальной мощности прокачки нефти по КТК в 2024 году - РИА Новости, 08.03.2023
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03:54 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/kazakhstan-1856523195.html
Астана достигнет максимальной мощности прокачки нефти по КТК в 2024 году
Астана достигнет максимальной мощности прокачки нефти по КТК в 2024 году - РИА Новости, 08.03.2023
Астана достигнет максимальной мощности прокачки нефти по КТК в 2024 году
Казахстан планирует достичь максимальной мощности прокачки нефти в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) к концу 2024 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T03:54
2023-03-08T03:54
транснефть
казмунайгаз
chevron
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хьюстон
казахстан
цены на нефть
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ХЬЮСТОН, 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует достичь максимальной мощности прокачки нефти в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Ранее Акчулаков сообщил, что Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по КТК с более чем 50 млн тонн до 60 млн тонн в 2023 году. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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транснефть, казмунайгаз, chevron , черное море, хьюстон, казахстан, цены на нефть
Транснефть, Казмунайгаз, Chevron , Черное море, Хьюстон, Казахстан, Цены на нефть
Астана достигнет максимальной мощности прокачки нефти по КТК в 2024 году

Казахстан планирует достичь максимальной мощности прокачки нефти по КТК к концу 2024 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ХЬЮСТОН, 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует достичь максимальной мощности прокачки нефти в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
«
"КТК расширился до 72 (млн тонн нефти в год - ред.) практически. Будем смотреть. Это конец 2024 года", - ответил он на вопрос, к какому году Казахстан планирует достичь максимальной мощности прокачки нефти по КТК.
Ранее Акчулаков сообщил, что Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по КТК с более чем 50 млн тонн до 60 млн тонн в 2023 году.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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ТранснефтьКазмунайгазChevronЧерное мореХьюстонКазахстанЦены на нефть
 
 
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