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Казахстан увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки

Казахстан увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки - РИА Новости, 08.03.2023

Казахстан увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки

Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T03:46

2023-03-08T03:46

2023-03-08T03:46

казахстан

хьюстон

цены на нефть

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ХЬЮСТОН, 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. "Конец двадцать четвертого года, но Тенгиз (месторождение в Казахстане - ред.) заканчивает расширение. Там 40 миллионов только Тенгиз будет давать", - ответил он на вопрос, к какому году Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки. Кроме того, по словам Акчулакова, Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году.

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казахстан, хьюстон, цены на нефть