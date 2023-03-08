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Казахстан увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки
Казахстан увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки - РИА Новости, 08.03.2023
Казахстан увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки
Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T03:46
2023-03-08T03:46
2023-03-08T03:46
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ХЬЮСТОН, 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. "Конец двадцать четвертого года, но Тенгиз (месторождение в Казахстане - ред.) заканчивает расширение. Там 40 миллионов только Тенгиз будет давать", - ответил он на вопрос, к какому году Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки. Кроме того, по словам Акчулакова, Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году.
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казахстан, хьюстон, цены на нефть
Казахстан, Хьюстон, Цены на нефть
Казахстан увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки
Минэнерго Казахстана: Астана увеличит нефтедобычу до двух миллионов баррелей в сутки
ХЬЮСТОН, 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
"Конец двадцать четвертого года, но Тенгиз (месторождение в Казахстане - ред.) заканчивает расширение. Там 40 миллионов только Тенгиз будет давать", - ответил он на вопрос, к какому году Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки.
Казахстан в ближайшие дни начнет отгрузку нефти в Германию по "Дружбе"
Кроме того, по словам Акчулакова, Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году.