https://ria.ru/20230308/kazakhstan-1856522862.html

Министр энергетики Казахстана заявил о неопределенности на рынках

Министр энергетики Казахстана заявил о неопределенности на рынках - РИА Новости, 08.03.2023

Министр энергетики Казахстана заявил о неопределенности на рынках

Нынешние события в геополитике несут неопределенность энергетическим рынкам, давать прогноз развитию отрасли на ближайшие месяцы представляется трудным, заявил... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T03:37

2023-03-08T03:37

2023-03-08T03:37

казахстан

цены на нефть

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ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Нынешние события в геополитике несут неопределенность энергетическим рынкам, давать прогноз развитию отрасли на ближайшие месяцы представляется трудным, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. "Я считаю, что события в геополитике создают океан неопределенности. Никто не может прогнозировать что-либо на ближайшие пару месяцев так точно. Однако мы должны двигаться вперед, существует много возможностей", - сказал министр в ходе панельной дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.

https://ria.ru/20230307/petronas-1856258930.html

казахстан

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казахстан, цены на нефть