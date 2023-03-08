https://ria.ru/20230308/kazakhstan-1856522862.html
Министр энергетики Казахстана заявил о неопределенности на рынках
Министр энергетики Казахстана заявил о неопределенности на рынках - РИА Новости, 08.03.2023
Министр энергетики Казахстана заявил о неопределенности на рынках
Нынешние события в геополитике несут неопределенность энергетическим рынкам, давать прогноз развитию отрасли на ближайшие месяцы представляется трудным, заявил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T03:37
2023-03-08T03:37
2023-03-08T03:37
казахстан
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Нынешние события в геополитике несут неопределенность энергетическим рынкам, давать прогноз развитию отрасли на ближайшие месяцы представляется трудным, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. "Я считаю, что события в геополитике создают океан неопределенности. Никто не может прогнозировать что-либо на ближайшие пару месяцев так точно. Однако мы должны двигаться вперед, существует много возможностей", - сказал министр в ходе панельной дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.
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казахстан, цены на нефть
Министр энергетики Казахстана заявил о неопределенности на рынках
Минэнерго Казахстана: неопределенность на рынках вызвана событиями в геополитике
ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Нынешние события в геополитике несут неопределенность энергетическим рынкам, давать прогноз развитию отрасли на ближайшие месяцы представляется трудным, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
"Я считаю, что события в геополитике создают океан неопределенности. Никто не может прогнозировать что-либо на ближайшие пару месяцев так точно. Однако мы должны двигаться вперед, существует много возможностей", - сказал министр в ходе панельной дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.
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