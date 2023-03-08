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Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму - РИА Новости, 08.03.2023
Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T02:31
2023-03-08T02:31
2023-03-08T02:31
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков. "Мы доставили по КТК более чем 50 миллионов тонн сырой нефти. В этом году наша цель доставить около 60 миллионов тонн сырой нефти для наших клиентов по всему миру", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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транснефть, казмунайгаз, chevron , казахстан, астана, хьюстон, цены на нефть
Транснефть, Казмунайгаз, Chevron , Казахстан, Астана, Хьюстон, Цены на нефть
Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Министр энергетики Акчулаков: Астана увеличит прокачку нефти по КТК до 60 миллионов тонн