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Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму - РИА Новости, 08.03.2023
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02:31 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/kazakhstan-1856521686.html
Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму - РИА Новости, 08.03.2023
Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T02:31
2023-03-08T02:31
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков. "Мы доставили по КТК более чем 50 миллионов тонн сырой нефти. В этом году наша цель доставить около 60 миллионов тонн сырой нефти для наших клиентов по всему миру", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855110174.html
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транснефть, казмунайгаз, chevron , казахстан, астана, хьюстон, цены на нефть
Транснефть, Казмунайгаз, Chevron , Казахстан, Астана, Хьюстон, Цены на нефть
Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Министр энергетики Акчулаков: Астана увеличит прокачку нефти по КТК до 60 миллионов тонн

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтационарная платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Стационарная платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стационарная платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков.
"Мы доставили по КТК более чем 50 миллионов тонн сырой нефти. В этом году наша цель доставить около 60 миллионов тонн сырой нефти для наших клиентов по всему миру", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Казахстан планирует поставить по "Дружбе" 20 тысяч тонн нефти в Германию
1 марта, 14:06
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
 
ТранснефтьКазмунайгазChevronКазахстанАстанаХьюстонЦены на нефть
 
 
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