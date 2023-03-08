https://ria.ru/20230308/kazakhstan-1856521686.html

Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму - РИА Новости, 08.03.2023

Астана увеличит прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T02:31

2023-03-08T02:31

2023-03-08T02:31

транснефть

казмунайгаз

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казахстан

астана

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цены на нефть

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ХЬЮСТОН (США), 8 мар - РИА Новости. Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков. "Мы доставили по КТК более чем 50 миллионов тонн сырой нефти. В этом году наша цель доставить около 60 миллионов тонн сырой нефти для наших клиентов по всему миру", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855110174.html

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хьюстон

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