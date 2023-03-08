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Путин направил телеграмму матери погибшего героя СВО Хаиржанова
Путин направил телеграмму матери погибшего героя СВО Хаиржанова - РИА Новости, 08.03.2023
Путин направил телеграмму матери погибшего героя СВО Хаиржанова
Президент России Владимир Путин поздравил с Международным женским днем мать погибшего в ходе спецоперации бойца Азамата Хаиржанова, отметив, что она воспитала... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:36
2023-03-08T10:36
2023-03-08T10:36
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Международным женским днем мать погибшего в ходе спецоперации бойца Азамата Хаиржанова, отметив, что она воспитала настоящего мужчину и патриота, память о котором сохранится навсегда, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая Гульборшон Айдархановна! Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго. Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В родном селе Старинка Вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям. Своего сына – Азамата Муратовича Хаиржанова – Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу", - приводятся в сообщении слова президента РФ. Путин отметил, что Хаиржанов погиб, защищая Отечество, но "память о нем и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей, в наших сердцах".
https://ria.ru/20230306/boytsy-1853829935.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, международный женский день
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Международный женский день
Путин направил телеграмму матери погибшего героя СВО Хаиржанова
Путин направил телеграмму к 8 Марта матери погибшего героя СВО Хаиржанова
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с Международным женским днем мать погибшего в ходе спецоперации бойца Азамата Хаиржанова, отметив, что она воспитала настоящего мужчину и патриота, память о котором сохранится навсегда, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Уважаемая Гульборшон Айдархановна! Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго. Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В родном селе Старинка Вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям. Своего сына – Азамата Муратовича Хаиржанова – Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу", - приводятся в сообщении слова президента РФ.
Путин отметил, что Хаиржанов погиб, защищая Отечество, но "память о нем и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей, в наших сердцах".
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