https://ria.ru/20230308/germaniya-1856560273.html

Берлин увеличит поддержку Киеву, если Китай будет поставлять оружие России

Берлин увеличит поддержку Киеву, если Китай будет поставлять оружие России - РИА Новости, 08.03.2023

Берлин увеличит поддержку Киеву, если Китай будет поставлять оружие России

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин увеличит поддержку Украины в случае, если Китай будет поставлять оружие России. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T11:36

2023-03-08T11:36

2023-03-08T11:36

в мире

китай

россия

украина

йенс столтенберг

майкл маккол

борис писториус

евросоюз

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин увеличит поддержку Украины в случае, если Китай будет поставлять оружие России. "Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину… только еще больше. Потому что нужно делать все возможное, и мы так и поступаем", - сказал Писториус в эфире радио Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о реакции ФРГ в случае поставок оружия России со стороны Китая. При этом он добавил, что в геополитическом плане такой сценарий означал бы "удручающее развитие". Министр также не исключил введение санкций против Китая со стороны ЕС в таком случае. "Потому что это было бы непосредственное влияние Китая (на конфликт на Украине), если он стал бы поставлять летальное оружие", - пояснил глава минобороны. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230305/postavki-1856002703.html

https://ria.ru/20230224/leopard-1854171533.html

китай

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, украина, йенс столтенберг, майкл маккол, борис писториус, евросоюз, нато