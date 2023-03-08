https://ria.ru/20230308/energodar-1856599547.html

Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара

Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара - РИА Новости, 08.03.2023

Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара

Украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, сообщили власти города. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:42

2023-03-08T16:42

2023-03-08T17:06

специальная военная операция на украине

энергодар

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856602747_0:85:1253:790_1920x0_80_0_0_74e77218fe6322dd28eece96cafbe808.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, сообщили власти города.Уточняется, что в результате обстрела произошло возгорание на площади четыре гектара. Огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию. Несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие продолжают бороться с огнем. Отмечается, что работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.Власти города отметили, что целью преступных действий Киева является дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.

https://ria.ru/20230303/energodar-1855603317.html

https://ria.ru/20230307/vizit-1856385804.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс