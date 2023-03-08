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Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 08.03.2023 (обновлено: 17:06 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/energodar-1856599547.html
Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара
Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара - РИА Новости, 08.03.2023
Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара
Украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, сообщили власти города. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:42
2023-03-08T17:06
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, сообщили власти города.Уточняется, что в результате обстрела произошло возгорание на площади четыре гектара. Огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию. Несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие продолжают бороться с огнем. Отмечается, что работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.Власти города отметили, что целью преступных действий Киева является дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.
https://ria.ru/20230303/energodar-1855603317.html
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энергодар, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС
Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара

Украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара

© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда СеновозаДым от пожара в Энергодаре
Дым от пожара в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда Сеновоза
Дым от пожара в Энергодаре
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники с зажигательными боеприпасами атаковали набережную Энергодара в Запорожской области, сообщили власти города.
«

"В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате обстрела произошло возгорание на площади четыре гектара. Огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию. Несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие продолжают бороться с огнем. Отмечается, что работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.
Власти города отметили, что целью преступных действий Киева является дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Энергодар
3 марта, 13:02
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.
В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.
Стела с названием города в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС
7 марта, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭС
 
 
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