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Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой - РИА Новости, 08.03.2023
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T19:57
2023-03-08T19:57
2023-03-08T21:47
общество
россия
культура
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале.Супруг автора детективов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О месте и дате отпевания сообщат позднее.Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания. Сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.
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общество, россия
Общество, Россия, Культура
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
Муж писательницы Дарьи Донцовой Александр скончался после продолжительной болезни