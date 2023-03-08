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Умер муж писательницы Дарьи Донцовой - РИА Новости, 08.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:57 08.03.2023 (обновлено: 21:47 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/dontsov-1856625577.html
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой - РИА Новости, 08.03.2023
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T19:57
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общество
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале.Супруг автора детективов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О месте и дате отпевания сообщат позднее.Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания. Сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.
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общество, россия
Общество, Россия, Культура
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

Муж писательницы Дарьи Донцовой Александр скончался после продолжительной болезни

© Фото : Аналитическая служба МГУ имени М.В.ЛомоносоваАлександр Донцов
Александр Донцов - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Аналитическая служба МГУ имени М.В.Ломоносова
Александр Донцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале.
Супруг автора детективов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О месте и дате отпевания сообщат позднее.
Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания. Сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.
 
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