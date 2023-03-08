https://ria.ru/20230308/dontsov-1856625577.html

Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

Умер муж писательницы Дарьи Донцовой - РИА Новости, 08.03.2023

Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T19:57

2023-03-08T19:57

2023-03-08T21:47

общество

россия

культура

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Умер муж Дарьи Донцовой Александр, сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в телеграм-канале.Супруг автора детективов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О месте и дате отпевания сообщат позднее.Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания. Сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.

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2023

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общество, россия