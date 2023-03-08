СМИ: задержанного в Белоруссии диверсанта готовили для акции в России
ОНТ: пойманного Минском диверсанта сначала готовили для акции в России, потом сменили цель
© ATN_NEWS/TelegramКадр видео задержания пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском
Кадр видео задержания пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском
МИНСК, 8 мар – РИА Новости. У задержанного в Белоруссии украинского диверсанта, который организовал атаку на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском, первоначальной целью была территория России, но в декабре 2022 года его переориентировали на совершение акции в Белоруссии, сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.
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"Николай Швец, родился в Днепропетровской области, до 2015 года жил с семьей в Крыму, успел получить российский паспорт, а потом переехал в Киев. Там все и началось. Сам Швец поясняет: задачу поставили еще летом прошлого года. Время понадобилось для тренировок. И первоначальным ориентиром была Россия, но в декабре 22-го кураторы переориентировали на Беларусь", - заявили в эфире телеканала.
Также были показаны кадры допроса задержанного, который рассказал, что сотрудничал с СБУ. По словам диверсанта, его тренировали на разных площадках, на аэродромах, в лесу, с использованием разных дронов, и "много времени прошло" непосредственно до диверсии. Задержанный уточнил, что после периода подготовки его куратор сообщил, что "план меняют … цель – ДРЛО в Беларуси".
В свою очередь телеканал "Беларусь 1" заявил, что задержанного диверсанта "планировали отправить на военный аэродром в Энгельс (в России – ред.), но пригодился в "Мачулищах".
Телеканал также рассказал о пособнице задержанного — Алле Яцута, уроженке Ровненской области Украины. Она приехала в Белоруссию к двоюродной сестре, которую попросила подыскать квартиру для аренды ею, но на самом деле для Швеца.
Телеканал заявил, что Яцута находилась в контакте с задержанным диверсантом, с представителем СБУ по имени Александр, связь с которым также поддерживал сам Швец и его младший брат Владимир, который находился на Украине.
По информации телеканала, изначально Швец должен был уехать из Белоруссии через город Столин на юге, откуда он должен был добраться до границы с Украиной и нелегально ее пересечь. Но из-за начатой белорусской стороной антитеррористической операции это сделать не удалось, и был выбран вариант "залечь" под Минском в доме у двух представителей белорусской оппозиции, связь с которыми установили через их сторонницу, живущую в настоящее время в Польше.
"В организации канала эвакуации Швеца в Столин была задействована гражданка Украины, которая специально была маршрутирована СБУ под предлогом родственных связей... однако после фактически провала первичного плана эвакуации Швеца с помощью нелегального перехода границы, (она) была экстренно вывезена обратно в Польшу", - рассказал телеканалу неназванный оперативный сотрудник КГБ.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии, беспилотники.
Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 не получил серьезных повреждений, но Минск попросил Россию заменить его на другой. Задержанным оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии.
Лукашенко также заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.