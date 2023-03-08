https://ria.ru/20230308/diversant-1856645891.html

СМИ: задержанного в Белоруссии диверсанта готовили для акции в России

СМИ: задержанного в Белоруссии диверсанта готовили для акции в России - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: задержанного в Белоруссии диверсанта готовили для акции в России

У задержанного в Белоруссии украинского диверсанта, который организовал атаку на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском, первоначальной целью... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-08T23:35

2023-03-08T23:35

2023-03-09T01:01

в мире

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

владимир зеленский

служба безопасности украины

а-50

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856476498_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_de5f1788db1dae7c5a473ac5fb47c899.jpg

МИНСК, 8 мар – РИА Новости. У задержанного в Белоруссии украинского диверсанта, который организовал атаку на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском, первоначальной целью была территория России, но в декабре 2022 года его переориентировали на совершение акции в Белоруссии, сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.Также были показаны кадры допроса задержанного, который рассказал, что сотрудничал с СБУ. По словам диверсанта, его тренировали на разных площадках, на аэродромах, в лесу, с использованием разных дронов, и "много времени прошло" непосредственно до диверсии. Задержанный уточнил, что после периода подготовки его куратор сообщил, что "план меняют … цель – ДРЛО в Беларуси".В свою очередь телеканал "Беларусь 1" заявил, что задержанного диверсанта "планировали отправить на военный аэродром в Энгельс (в России – ред.), но пригодился в "Мачулищах".Телеканал также рассказал о пособнице задержанного — Алле Яцута, уроженке Ровненской области Украины. Она приехала в Белоруссию к двоюродной сестре, которую попросила подыскать квартиру для аренды ею, но на самом деле для Швеца.Телеканал заявил, что Яцута находилась в контакте с задержанным диверсантом, с представителем СБУ по имени Александр, связь с которым также поддерживал сам Швец и его младший брат Владимир, который находился на Украине. По информации телеканала, изначально Швец должен был уехать из Белоруссии через город Столин на юге, откуда он должен был добраться до границы с Украиной и нелегально ее пересечь. Но из-за начатой белорусской стороной антитеррористической операции это сделать не удалось, и был выбран вариант "залечь" под Минском в доме у двух представителей белорусской оппозиции, связь с которыми установили через их сторонницу, живущую в настоящее время в Польше."В организации канала эвакуации Швеца в Столин была задействована гражданка Украины, которая специально была маршрутирована СБУ под предлогом родственных связей... однако после фактически провала первичного плана эвакуации Швеца с помощью нелегального перехода границы, (она) была экстренно вывезена обратно в Польшу", - рассказал телеканалу неназванный оперативный сотрудник КГБ.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии, беспилотники.Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 не получил серьезных повреждений, но Минск попросил Россию заменить его на другой. Задержанным оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии.Лукашенко также заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.

https://ria.ru/20230307/diversiya-1856489739.html

https://ria.ru/20230307/ataka-1856428329.html

https://ria.ru/20230307/priznanie-1856479448.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, служба безопасности украины, а-50