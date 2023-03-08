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Боррель переходит границы, прессингуя граждан Грузии, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.03.2023
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12:43 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/borrel-1856566851.html
Боррель переходит границы, прессингуя граждан Грузии, заявили в Совфеде
Боррель переходит границы, прессингуя граждан Грузии, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.03.2023
Боррель переходит границы, прессингуя граждан Грузии, заявили в Совфеде
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель переходит грани приличия, пытаясь "лезть со своими нравоучениями" к гражданам Грузии, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:43
2023-03-08T12:43
в мире
грузия
тбилиси
жозеп боррель
григорий карасин
саломе зурабишвили
евросоюз
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель переходит грани приличия, пытаясь "лезть со своими нравоучениями" к гражданам Грузии, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Во вторник в Тбилиси перед зданием парламента проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении все же был одобрен законодателями. Боррель заявлял, что данный законопроект несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. "Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии. Это уже переходит границы приличий!", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
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в мире, грузия, тбилиси, жозеп боррель, григорий карасин, саломе зурабишвили, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Грузия, Тбилиси, Жозеп Боррель, Григорий Карасин, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Боррель переходит границы, прессингуя граждан Грузии, заявили в Совфеде

Глава комитета Совфеда Карасин: Боррель переходит границы, прессингуя граждан Грузии

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель переходит грани приличия, пытаясь "лезть со своими нравоучениями" к гражданам Грузии, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Во вторник в Тбилиси перед зданием парламента проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении все же был одобрен законодателями. Боррель заявлял, что данный законопроект несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.
"Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии. Это уже переходит границы приличий!", - написал Карасин в своем телеграм-канале.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В МИД прокомментировали слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Вчера, 10:42
 
В миреГрузияТбилисиЖозеп БоррельГригорий КарасинСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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