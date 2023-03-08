https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856595628.html

Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска

Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска - РИА Новости, 08.03.2023

Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России и вновь призвал избегать недооценки российских... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:05

2023-03-08T16:05

2023-03-08T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

артемовск

владимир путин

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854380891_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_ff335098746b56de4edfdd1c8ab8e9e0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России и вновь призвал избегать недооценки российских возможностей. "В последние недели и месяцы мы видели ожесточенные сражения вокруг и внутри Артемовска… Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне, однако подчёркивает, что нам не следует недооценивать Россию, мы должны продолжить поддержку Украины", - сказал он перед началом встречи в Стокгольме с главами минобороны стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться поддержка Киева. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856535561.html

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856329763.html

россия

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, артемовск, владимир путин, йенс столтенберг, нато, сергей лавров