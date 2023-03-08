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Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 08.03.2023 (обновлено: 17:18 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856595628.html
Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска
Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска - РИА Новости, 08.03.2023
Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска
Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России и вновь призвал избегать недооценки российских... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:05
2023-03-08T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
артемовск
владимир путин
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России и вновь призвал избегать недооценки российских возможностей. "В последние недели и месяцы мы видели ожесточенные сражения вокруг и внутри Артемовска… Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне, однако подчёркивает, что нам не следует недооценивать Россию, мы должны продолжить поддержку Украины", - сказал он перед началом встречи в Стокгольме с главами минобороны стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться поддержка Киева. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856535561.html
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856329763.html
россия
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безопасность, россия, украина, артемовск, владимир путин, йенс столтенберг, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Артемовск, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО, Сергей Лавров
Генсек НАТО не исключил сдачи Артемовска

Генсек НАТО Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в ближайшие дни

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России и вновь призвал избегать недооценки российских возможностей.
"В последние недели и месяцы мы видели ожесточенные сражения вокруг и внутри Артемовска… Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне, однако подчёркивает, что нам не следует недооценивать Россию, мы должны продолжить поддержку Украины", - сказал он перед началом встречи в Стокгольме с главами минобороны стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться поддержка Киева.
Боец Группы Вагнера в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Российские силы контролируют всю восточную часть Артемовска
Вчера, 08:57
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Украинские военные подтягивают резервы в Артемовск
7 марта, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаАртемовскВладимир ПутинЙенс СтолтенбергНАТОСергей Лавров
 
 
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