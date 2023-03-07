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МЧС спасло 25 собак и две кошки при пожаре в доме в Ленинградской области
МЧС спасло 25 собак и две кошки при пожаре в доме в Ленинградской области - РИА Новости, 07.03.2023
МЧС спасло 25 собак и две кошки при пожаре в доме в Ленинградской области
Двадцать пять собак и две кошки спасены в Кировском районе Ленинградской области при пожаре в частном доме, хозяйка которого занимается лечением и пристройством РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:29
2023-03-07T10:29
2023-03-07T10:30
происшествия
кировский район
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Двадцать пять собак и две кошки спасены в Кировском районе Ленинградской области при пожаре в частном доме, хозяйка которого занимается лечением и пристройством бездомных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. "Пожар произошел накануне вечером в частном доме в деревне Мучихино. Его хозяйка подбирает и лечит бездомных собак и кошек. Удалось спасти 25 собак и двух кошек", - рассказала представитель ведомства. Собеседница агентства не уточнила, сколько животных погибло, поскольку в условиях пожара это было сложно установить. Возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировали в понедельник около 22.00 мск. Активисты, которые занимаются спасением безнадзорных животных, в соцсетях сообщают о гибели при пожаре 40 кошек и 15 собак. Сейчас волонтеры занимаются пристройством выживших питомцев и сборами в их пользу, а также в помощь хозяйке сгоревшего дома.
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856260658.html
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происшествия, кировский район, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кировский район, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС спасло 25 собак и две кошки при пожаре в доме в Ленинградской области
В Ленинградской области сотрудники МЧС спасли 25 собак и две кошки при пожаре в доме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Двадцать пять собак и две кошки спасены в Кировском районе Ленинградской области при пожаре в частном доме, хозяйка которого занимается лечением и пристройством бездомных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
"Пожар произошел накануне вечером в частном доме в деревне Мучихино. Его хозяйка подбирает и лечит бездомных собак и кошек. Удалось спасти 25 собак и двух кошек", - рассказала представитель ведомства.
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Собеседница агентства не уточнила, сколько животных погибло, поскольку в условиях пожара это было сложно установить. Возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировали в понедельник около 22.00 мск.
Активисты, которые занимаются спасением безнадзорных животных, в соцсетях сообщают о гибели при пожаре 40 кошек и 15 собак. Сейчас волонтеры занимаются пристройством выживших питомцев и сборами в их пользу, а также в помощь хозяйке сгоревшего дома.
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