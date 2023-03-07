https://ria.ru/20230307/zhivotnye-1856293689.html

МЧС спасло 25 собак и две кошки при пожаре в доме в Ленинградской области

МЧС спасло 25 собак и две кошки при пожаре в доме в Ленинградской области - РИА Новости, 07.03.2023

МЧС спасло 25 собак и две кошки при пожаре в доме в Ленинградской области

Двадцать пять собак и две кошки спасены в Кировском районе Ленинградской области при пожаре в частном доме, хозяйка которого занимается лечением и пристройством РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:29

2023-03-07T10:29

2023-03-07T10:30

происшествия

кировский район

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Двадцать пять собак и две кошки спасены в Кировском районе Ленинградской области при пожаре в частном доме, хозяйка которого занимается лечением и пристройством бездомных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. "Пожар произошел накануне вечером в частном доме в деревне Мучихино. Его хозяйка подбирает и лечит бездомных собак и кошек. Удалось спасти 25 собак и двух кошек", - рассказала представитель ведомства. Собеседница агентства не уточнила, сколько животных погибло, поскольку в условиях пожара это было сложно установить. Возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировали в понедельник около 22.00 мск. Активисты, которые занимаются спасением безнадзорных животных, в соцсетях сообщают о гибели при пожаре 40 кошек и 15 собак. Сейчас волонтеры занимаются пристройством выживших питомцев и сборами в их пользу, а также в помощь хозяйке сгоревшего дома.

https://ria.ru/20230307/pozhar-1856260658.html

https://ria.ru/20230305/pozhar-1855916844.html

кировский район

ленинградская область

россия

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происшествия, кировский район, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)