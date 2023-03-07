https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html

Россия уже экспортировала 40 миллионов тонн зерна

Россия уже экспортировала 40 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 07.03.2023

Россия уже экспортировала 40 миллионов тонн зерна

Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года) уже достиг 40 миллионов тонн, заявил директор департамента растениеводства... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:44

2023-03-07T15:44

2023-03-07T15:44

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КАЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года) уже достиг 40 миллионов тонн, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов. "Сегодня, когда экспорт российского зерна уже 40 миллионов тонн, мы понимаем, что несмотря на все санкции, наш аграрий, наш крестьянин конкурентоспособен на мировом уровне", - сказал Некрасов на итоговой коллегии минсельхозпрода Татарстана. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту зерна из РФ в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн. Некрасов отметил, что российскую продукцию ждут во многих уголках мира, и глобальная миссия сегодня – бороться с голодом, обеспечивать поставки продовольствия по всему миру, и главное – иметь от этого стабильный, долговременный доход. Директор департамента Минсельхоза также добавил, что 2022 год, несмотря на рекордный урожай, создал много проблем, которые надо решать, чтобы сохранить достойный уровень производства. "Мы понимаем, что 2022 год с рекордными урожаями, тем не менее, создал нам достаточно много проблем и достаточно много ограничивающих факторов, которые необходимо в 2023 году "расшивать" для того, чтобы сохранить на достойном уровне объемы производства", - сказал он. По его словам, весна 2023 года будет для российских аграриев временем быстрых решений, нужно будет очень оперативно и очень организованно проводить обработку почвы. РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки (на 26,7% больше урожая предыдущего года), в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230307/urozhay-1856425180.html

https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html

https://ria.ru/20230307/khleb-1856416618.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)