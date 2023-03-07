https://ria.ru/20230307/zemletryasenie-1856424808.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.03.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции в 14 км от города Кайсери с населением свыше 1 миллиона человек, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:37

2023-03-07T15:37

2023-03-07T15:37

в мире

турция

кайсери

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции в 14 км от города Кайсери с населением свыше 1 миллиона человек, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло во вторник в 11.47 по времени UTC (14.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-западу от города Кайсери. Очаг залегал на глубине пяти километров. Информация о погибших и разрушениях не поступала.

турция

кайсери

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в мире, турция, кайсери, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии