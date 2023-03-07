https://ria.ru/20230307/zagranpasporta-1856347566.html

СМИ: в России вновь начали выдавать загранпаспорта нового образца

СМИ: в России вновь начали выдавать загранпаспорта нового образца - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ: в России вновь начали выдавать загранпаспорта нового образца

В отдельных регионах возобновили выдачу биометрических загранпаспортов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на подписчиков своего телеграм-канала. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:45

2023-03-07T12:45

2023-03-07T12:45

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В отдельных регионах возобновили выдачу биометрических загранпаспортов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на подписчиков своего телеграм-канала."В середине января подавали заявление в Санкт-Петербурге, уже пригласили за готовым". "Уже получили в Воронеже 25 февраля. Документы сдавали после январских праздников", – делятся подписчики. Также о возобновлении процесса сообщают в Москве, Новосибирске, Владикавказе. По информации СМИ, выдача начинается также в Тюмени и Екатеринбурге.Документы получают те, кто подавал заявки в начале года, а также в декабре 2022-го. Оформление заняло как минимум на месяц больше, чем они изначально рассчитывали. Продолжают ждать оповещений из МФЦ туристы в Подмосковье и Самаре. В некоторых случаях путешественники не могут дождаться международного паспорта с декабря.При этом новые заявления на биометрические документы на портале "Госуслуги" по-прежнему не принимаются. Виртуальный помощник готов принять заявку только на пятилетний документ.Ранее процесс оформления десятилетних паспортов остановился из-за нехватки чипов – спрос был очень высоким.

https://ria.ru/20230204/zagranpasport-1849628430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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