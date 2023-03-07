https://ria.ru/20230307/yabloko-1856311929.html

В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"

В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко" - РИА Новости, 07.03.2023

В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"

Депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП) направил обращение к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:11

2023-03-07T11:11

2023-03-07T11:11

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

константин чуйченко

николай новичков

госдума рф

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП) направил обращение к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд для ликвидации партии "Яблоко" из-за возможных признаков экстремистской деятельности политической организации, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым… рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в связи с возможным наличием в ее политических целях и действиях признаков экстремистской деятельности", - сообщается в документе. Кроме того, Новичков попросил Чуйченко изучить позицию партии "Яблоко" по воссоединению Крыма с Россией, а также по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html

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Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, константин чуйченко, николай новичков , госдума рф, яблоко