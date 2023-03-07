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В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко" - РИА Новости, 07.03.2023
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11:11 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/yabloko-1856311929.html
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко" - РИА Новости, 07.03.2023
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"
Депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП) направил обращение к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:11
2023-03-07T11:11
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
константин чуйченко
николай новичков
госдума рф
яблоко
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП) направил обращение к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд для ликвидации партии "Яблоко" из-за возможных признаков экстремистской деятельности политической организации, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым… рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в связи с возможным наличием в ее политических целях и действиях признаков экстремистской деятельности", - сообщается в документе. Кроме того, Новичков попросил Чуйченко изучить позицию партии "Яблоко" по воссоединению Крыма с Россией, а также по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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россия
донецкая народная республика
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, константин чуйченко, николай новичков , госдума рф, яблоко
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Константин Чуйченко, Николай Новичков , Госдума РФ, Яблоко
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"

Депутат Госдумы Новичков предложил рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина с флагом партии "Яблоко"
Мужчина с флагом партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом партии "Яблоко". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП) направил обращение к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд для ликвидации партии "Яблоко" из-за возможных признаков экстремистской деятельности политической организации, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым… рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в связи с возможным наличием в ее политических целях и действиях признаков экстремистской деятельности", - сообщается в документе.
Кроме того, Новичков попросил Чуйченко изучить позицию партии "Яблоко" по воссоединению Крыма с Россией, а также по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКонстантин ЧуйченкоНиколай НовичковГосдума РФЯблоко
 
 
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