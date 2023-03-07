https://ria.ru/20230307/yabloko-1856311929.html
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко" - РИА Новости, 07.03.2023
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"
Депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП) направил обращение к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:11
2023-03-07T11:11
2023-03-07T11:11
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
константин чуйченко
николай новичков
госдума рф
яблоко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99727/62/997276281_0:51:3158:1827_1920x0_80_0_0_113cbb96f91e93afc24b58d8803973ee.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП) направил обращение к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд для ликвидации партии "Яблоко" из-за возможных признаков экстремистской деятельности политической организации, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым… рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в связи с возможным наличием в ее политических целях и действиях признаков экстремистской деятельности", - сообщается в документе. Кроме того, Новичков попросил Чуйченко изучить позицию партии "Яблоко" по воссоединению Крыма с Россией, а также по вхождению в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99727/62/997276281_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_f8c60fed81b46718b58158124bb84c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, константин чуйченко, николай новичков , госдума рф, яблоко
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Константин Чуйченко, Николай Новичков , Госдума РФ, Яблоко
В Госдуме предложили рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"
Депутат Госдумы Новичков предложил рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко"