https://ria.ru/20230307/vvs-1856338236.html

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 07.03.2023

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС

ВВС США и Южной Кореи провели учения, на которых отрабатывали взлет и посадку на запасную полосу, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, передает агентство... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:10

2023-03-07T12:10

2023-03-07T12:10

в мире

южная корея

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c-130 hercules

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВВС США и Южной Кореи провели учения, на которых отрабатывали взлет и посадку на запасную полосу, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников. По данным агентства, учения прошли после заявления Северной Кореи о том, что она может нанести ракетный удар, достаточный для уничтожения аэродрома. Учения прошли в южном уезде Чханнён в 347 километрах к юго-востоку от Сеула. Как заявляют ВВС Южной Кореи, в них были задействованы 10 военных самолетов, включая южнокорейские C-130 и CN-235 транспортные самолеты, а также американский боевой самолет А-10 и военно-транспортный самолет MC-130J. В ВВС Южной Кореи заявили, что тренировка экстренных полетов и посадок важна для проведения военно-воздушных операций за пределами специальных баз. По его словам, Южная Корея и США продолжат развивать возможности осуществления операций в военное время и в чрезвычайных ситуациях.

https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html

https://ria.ru/20230306/kndr-1856040987.html

южная корея

сша

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, сша, сеул, c-130 hercules, кндр (северная корея)