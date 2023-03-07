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США и Южная Корея провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 07.03.2023
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12:10 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/vvs-1856338236.html
США и Южная Корея провели совместные учения ВВС
США и Южная Корея провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 07.03.2023
США и Южная Корея провели совместные учения ВВС
ВВС США и Южной Кореи провели учения, на которых отрабатывали взлет и посадку на запасную полосу, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, передает агентство... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:10
2023-03-07T12:10
в мире
южная корея
сша
сеул
c-130 hercules
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВВС США и Южной Кореи провели учения, на которых отрабатывали взлет и посадку на запасную полосу, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников. По данным агентства, учения прошли после заявления Северной Кореи о том, что она может нанести ракетный удар, достаточный для уничтожения аэродрома. Учения прошли в южном уезде Чханнён в 347 километрах к юго-востоку от Сеула. Как заявляют ВВС Южной Кореи, в них были задействованы 10 военных самолетов, включая южнокорейские C-130 и CN-235 транспортные самолеты, а также американский боевой самолет А-10 и военно-транспортный самолет MC-130J. В ВВС Южной Кореи заявили, что тренировка экстренных полетов и посадок важна для проведения военно-воздушных операций за пределами специальных баз. По его словам, Южная Корея и США продолжат развивать возможности осуществления операций в военное время и в чрезвычайных ситуациях.
https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html
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южная корея
сша
сеул
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в мире, южная корея, сша, сеул, c-130 hercules, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, США, Сеул, C-130 Hercules, КНДР (Северная Корея)
США и Южная Корея провели совместные учения ВВС

Ренхап: ВВС США и Южной Кореи отработали экстренные полеты и посадки на учениях

© AP Photo / Ahn Young-joonАмериканский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВВС США и Южной Кореи провели учения, на которых отрабатывали взлет и посадку на запасную полосу, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников.
По данным агентства, учения прошли после заявления Северной Кореи о том, что она может нанести ракетный удар, достаточный для уничтожения аэродрома.
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Учения прошли в южном уезде Чханнён в 347 километрах к юго-востоку от Сеула. Как заявляют ВВС Южной Кореи, в них были задействованы 10 военных самолетов, включая южнокорейские C-130 и CN-235 транспортные самолеты, а также американский боевой самолет А-10 и военно-транспортный самолет MC-130J.
В ВВС Южной Кореи заявили, что тренировка экстренных полетов и посадок важна для проведения военно-воздушных операций за пределами специальных баз. По его словам, Южная Корея и США продолжат развивать возможности осуществления операций в военное время и в чрезвычайных ситуациях.
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В миреЮжная КореяСШАСеулC-130 HerculesКНДР (Северная Корея)
 
 
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