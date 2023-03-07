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Главы минобороны стран ЕС обсудят в Стокгольме военную помощь Украине

Главы минобороны стран ЕС обсудят в Стокгольме военную помощь Украине - РИА Новости, 07.03.2023

Главы минобороны стран ЕС обсудят в Стокгольме военную помощь Украине

Министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 7-8 марта в Стокгольме обсудят военную помощь Украине, а также проведут переговоры с генсеком НАТО Йенсом... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T23:17

2023-03-07T23:17

2023-03-07T23:17

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россия

стокгольм (город)

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 7-8 марта в Стокгольме обсудят военную помощь Украине, а также проведут переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем ООН. Как сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции, встреча стартует 7 марта с торжественного ужина и продолжится 8 марта. "В ходе первого заседания министры обсудят военную поддержку Украины, в особенности тренировочную миссию для украинских военных. Командование миссии представит на заседании доклад по состоянию дел. В заседании также примет участие представитель от Украины. Министры обороны обсудят также финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины", - указывается в заявлении Швеции. В документе отмечается, что одно из заседаний глав минобороны ЕС будет посвящено общению с представителями ООН и НАТО. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свое участие в заседании в Стокгольме 8 марта. Бельгийское издание LeSoir сообщало, что Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок. Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий. Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Стокгольме. Данный план может быть утверждён на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша в 500 миллионов евро) и поставок на двусторонней основе. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, стокгольм (город), йенс столтенберг, жозеп боррель, сергей лавров, оон, нато, евросоюз