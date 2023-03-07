Рейтинг@Mail.ru
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/vizit-1856385804.html
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2023
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС
Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и смогли убедиться в отсутствии военных подразделений на территории Запорожской атомной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:06
2023-03-07T14:06
в мире
энергодар
европа
россия
запорожская аэс
италия
германия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:193:2950:1852_1920x0_80_0_0_45a5863712666added4edb7f2316f872.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 мар - РИА Новости. Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и смогли убедиться в отсутствии военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости представитель администрации города. "В первую очередь - нам скрывать нечего. Мы выступаем за то, чтобы Европа увидела правду и своими глазами убедилась, что происходит на самом деле. Группа иностранных общественников смогла своими глазами увидеть город Энергодар, оценить ситуацию с безопасностью. Кроме того, для делегации предоставили возможность побывать на территории ЗАЭС. Там они также смогли убедиться в том, что на территории станции нет вооружения и военных баз", - сказал собеседник. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, стремясь, как говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856278837.html
https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html
энергодар
европа
россия
италия
германия
испания
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6089ccaa7a93983d38f30b463d9228e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, европа, россия, запорожская аэс, италия, германия, испания, запорожская область
В мире, Энергодар, Европа, Россия, Запорожская АЭС, Италия, Германия, Испания, Запорожская область
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС

Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре.
Стела с названием города в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела с названием города в Энергодаре.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 мар - РИА Новости. Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и смогли убедиться в отсутствии военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"В первую очередь - нам скрывать нечего. Мы выступаем за то, чтобы Европа увидела правду и своими глазами убедилась, что происходит на самом деле. Группа иностранных общественников смогла своими глазами увидеть город Энергодар, оценить ситуацию с безопасностью. Кроме того, для делегации предоставили возможность побывать на территории ЗАЭС. Там они также смогли убедиться в том, что на территории станции нет вооружения и военных баз", - сказал собеседник.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС
Вчера, 09:09
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, стремясь, как говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Санкции подтвердили признание ЗАЭС российской станцией, заявил Рогов
25 февраля, 02:56
 
В миреЭнергодарЕвропаРоссияЗапорожская АЭСИталияГерманияИспанияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала