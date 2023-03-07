https://ria.ru/20230307/vizit-1856385804.html
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2023
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС
Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и смогли убедиться в отсутствии военных подразделений на территории Запорожской атомной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:06
2023-03-07T14:06
2023-03-07T14:06
в мире
энергодар
европа
россия
запорожская аэс
италия
германия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:193:2950:1852_1920x0_80_0_0_45a5863712666added4edb7f2316f872.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 мар - РИА Новости. Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и смогли убедиться в отсутствии военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости представитель администрации города. "В первую очередь - нам скрывать нечего. Мы выступаем за то, чтобы Европа увидела правду и своими глазами убедилась, что происходит на самом деле. Группа иностранных общественников смогла своими глазами увидеть город Энергодар, оценить ситуацию с безопасностью. Кроме того, для делегации предоставили возможность побывать на территории ЗАЭС. Там они также смогли убедиться в том, что на территории станции нет вооружения и военных баз", - сказал собеседник. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, стремясь, как говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856278837.html
https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html
энергодар
европа
россия
италия
германия
испания
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6089ccaa7a93983d38f30b463d9228e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, европа, россия, запорожская аэс, италия, германия, испания, запорожская область
В мире, Энергодар, Европа, Россия, Запорожская АЭС, Италия, Германия, Испания, Запорожская область
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС
Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и Запорожскую АЭС