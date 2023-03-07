https://ria.ru/20230307/vizit-1856385804.html

Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС

Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2023

Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС

Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и смогли убедиться в отсутствии военных подразделений на территории Запорожской атомной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:06

2023-03-07T14:06

2023-03-07T14:06

в мире

энергодар

европа

россия

запорожская аэс

италия

германия

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:193:2950:1852_1920x0_80_0_0_45a5863712666added4edb7f2316f872.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 мар - РИА Новости. Общественные деятели из Италии, Германии и Испании посетили Энергодар и смогли убедиться в отсутствии военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости представитель администрации города. "В первую очередь - нам скрывать нечего. Мы выступаем за то, чтобы Европа увидела правду и своими глазами убедилась, что происходит на самом деле. Группа иностранных общественников смогла своими глазами увидеть город Энергодар, оценить ситуацию с безопасностью. Кроме того, для делегации предоставили возможность побывать на территории ЗАЭС. Там они также смогли убедиться в том, что на территории станции нет вооружения и военных баз", - сказал собеседник. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, стремясь, как говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230307/zaes-1856278837.html

https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html

энергодар

европа

россия

италия

германия

испания

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, европа, россия, запорожская аэс, италия, германия, испания, запорожская область