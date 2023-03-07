"Слушайте Путина внимательно". Американский разведчик обратился к россиянам
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о четком обозначении Путиным будущего Украины
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
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"Вам просто нужно слушать, что он (Путин. — Прим. ред.) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им (россиянам. — Прим. ред.), будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника. На данный момент это 150 километров для систем HIMARS", — сказал он.
По словам Риттера, дальнобойные ракеты, переданные Украине Соединенными Штатами, не дадут ей превосходства на поле боя, а лишь гарантируют, что страна развалится на части в результате специальной военной операции.
В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что Москва будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ еще дальше, если Вашингтон поставит Киеву более дальнобойные артиллерийские системы.