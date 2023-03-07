"Слушайте Путина внимательно". Американский разведчик обратился к россиянам

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"Вам просто нужно слушать, что он (Путин. — Прим. ред.) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им (россиянам. — Прим. ред.), будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника. На данный момент это 150 километров для систем HIMARS", — сказал он.