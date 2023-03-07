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"Слушайте Путина внимательно". Американский разведчик обратился к россиянам - РИА Новости, 08.03.2023
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22:39 07.03.2023 (обновлено: 00:56 08.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856508840.html
"Слушайте Путина внимательно". Американский разведчик обратился к россиянам
"Слушайте Путина внимательно". Американский разведчик обратился к россиянам - РИА Новости, 08.03.2023
"Слушайте Путина внимательно". Американский разведчик обратился к россиянам
Президент России Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-07T22:39
2023-03-08T00:56
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.По словам Риттера, дальнобойные ракеты, переданные Украине Соединенными Штатами, не дадут ей превосходства на поле боя, а лишь гарантируют, что страна развалится на части в результате специальной военной операции.В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что Москва будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ еще дальше, если Вашингтон поставит Киеву более дальнобойные артиллерийские системы.
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политика, россия, украина, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин
"Слушайте Путина внимательно". Американский разведчик обратился к россиянам

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о четком обозначении Путиным будущего Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
«
"Вам просто нужно слушать, что он (Путин. — Прим. ред.) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им (россиянам. — Прим. ред.), будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника. На данный момент это 150 километров для систем HIMARS", — сказал он.
По словам Риттера, дальнобойные ракеты, переданные Украине Соединенными Штатами, не дадут ей превосходства на поле боя, а лишь гарантируют, что страна развалится на части в результате специальной военной операции.
В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что Москва будет вынуждена отодвигать западную угрозу от своих границ еще дальше, если Вашингтон поставит Киеву более дальнобойные артиллерийские системы.
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