https://ria.ru/20230307/ukraina-1856318256.html

В Киеве заявили, что пока не планируют отправлять пилотов на обучение в США

В Киеве заявили, что пока не планируют отправлять пилотов на обучение в США - РИА Новости, 07.03.2023

В Киеве заявили, что пока не планируют отправлять пилотов на обучение в США

Отправка украинских военных летчиков в США для обучения на западной авиатехнике не предвидится, пока не решится вопрос с поставками самолетов, заявил в... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:29

2023-03-07T11:29

2023-03-07T11:29

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Отправка украинских военных летчиков в США для обучения на западной авиатехнике не предвидится, пока не решится вопрос с поставками самолетов, заявил в понедельник советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. Ранее американские СМИ сообщали, что двое украинских пилотов находятся в США для оценки их способности переучиться на западную авиатехнику. "В первую очередь надо понимать, какой вид самолетов нам передадут. Только тогда можно будет говорить, что пилоты отправятся (на обучение – ред.), список пилотов утвержден, лучшие определены", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что власти США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16, несмотря на приезд украинских военных летчиков. Президент США Джо Байден в телеинтервью ранее исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html

https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, ввс украины, сша, нато, ситуация в днр и лнр