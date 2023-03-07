https://ria.ru/20230307/ukraina-1856279437.html

Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко

Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко - РИА Новости, 07.03.2023

Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко

На купянском направлении, в районе Новоселовского и Куземовки, из-за больших потерь личного состава украинское командование переукомплектовывает подразделения... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:13

2023-03-07T09:13

2023-03-07T09:13

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. На купянском направлении, в районе Новоселовского и Куземовки, из-за больших потерь личного состава украинское командование переукомплектовывает подразделения военнослужащими без боевого опыта и обучения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами. Это приводит к тому, что порядка 80% военнослужащих не имели ранее боевого опыта, многие даже не проходили обучение", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. С его слов, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле в подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность