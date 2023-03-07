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Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856279437.html
Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко
Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко - РИА Новости, 07.03.2023
Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко
На купянском направлении, в районе Новоселовского и Куземовки, из-за больших потерь личного состава украинское командование переукомплектовывает подразделения... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:13
2023-03-07T09:13
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. На купянском направлении, в районе Новоселовского и Куземовки, из-за больших потерь личного состава украинское командование переукомплектовывает подразделения военнослужащими без боевого опыта и обучения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами. Это приводит к тому, что порядка 80% военнослужащих не имели ранее боевого опыта, многие даже не проходили обучение", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. С его слов, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле в подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html
киев
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киев, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Киев восполняет потери небоеспособным личным составом, заявил Марочко

Марочко: на Купянском направлении Киев восполняет потери небоеспособным личным составом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. На купянском направлении, в районе Новоселовского и Куземовки, из-за больших потерь личного состава украинское командование переукомплектовывает подразделения военнослужащими без боевого опыта и обучения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами. Это приводит к тому, что порядка 80% военнослужащих не имели ранее боевого опыта, многие даже не проходили обучение", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
С его слов, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле в подразделениях не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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